『あんぱん』“八木”妻夫木聡が再登場 子どもたちに見せる優しさに称賛「ドキッとした」「心に沁みました」

『あんぱん』“八木”妻夫木聡が再登場 子どもたちに見せる優しさに称賛「ドキッとした」「心に沁みました」