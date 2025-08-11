【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】ファウル…？接触シーンで「疑惑の判定」

解説者たちも思わず声を上げるような“疑惑の判定”だった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のジョシュ・ホーキンソンがゴール下で仕掛けたリングアタックは、不可解にもオフェンスファウルの判定に。ベンチだけでなく、解説者たちも首を傾げた。

アカツキジャパンは8月10日、FIBAアジアカップのグループフェーズ3節でグアム代表と対戦。序盤からリードを保って試合を進める中で、54ー36と大きくリードして迎えた第3クォーターの残り8分28秒、問題のシーンを迎えた。

ディフェンスリバウンドから速攻を仕掛け、馬場雄大、富永啓生を経由して、ボールはゴール下のホーキンソンヘ。今大会は馬場雄大と並んでダブルキャプテンを務めるセンターは、鋭いドライブから相手に身体をぶつけてスピンムーブし、ジャンプショットを狙った。しかし接触のタイミングで主審がホイッスルを吹き、オフェンスファウルを取られる形になったのだ。

ホーキンソンも苦笑いするしかなかった判定に、ABEMAで解説を務めた群馬クレインサンダーズの辻直人と藤井祐眞は声を揃えて「え？うそ？」と不満を示す。リプレイを確認しても納得がいかない様子ながら、辻は「あるんですよね。国際試合だと。おぉっ、となるような判定がある。これは切り替えるしかない」と指摘した。

中継映像はアカツキジャパンのベンチの様子を捉えており、ファウルの判定となった瞬間、西田優大と川真田紘也が揃って仰け反るなど、こちらも納得していない様子だった。

このシーンについては、ABEMAのコメント欄でも話題に。「これがファウルかー」「これがFIBA基準なの？」「うーん、これくらいで吹かれちゃうのか」「NBAだったら試合ならんな」「これは中東の笛」「誤審多いな」「審判どした」「ベンチの顔w」「いやー厳しい。これがファウルかよ」「あれがオフェンスファウルってまじ？」などファンたちも不満を露わにしていた。

過去2試合は大黒柱としてほぼフル稼働していたホーキンソンだが、この日は決勝トーナメントも見据えてプレータイムは22分13秒に制限された。それでも7ゴール・8リバウンドを記録するなど攻守にわたって貢献し、チームも102ー63と大勝している。

なおグループB2位になった日本は、8月12日の準々決勝プレーオフでレバノン代表（グループA3位）と対戦。ここを勝ち抜くと14日の準々決勝でニュージーランド代表（グループD1位）と戦う。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

