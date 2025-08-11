【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）

【映像】弾丸ライナー→投手の頭上ギリギリ”爆速通過”

8月9日（日本時間8月10日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャースのフレディ・フリーマンが放った強烈なピッチャー返しが話題となっている。

3-0、ドジャース3点のリードで迎えた5回裏・ドジャースの攻撃、2死走者のなしの場面で打席に入った3番のフリーマンは、ブルージェイズ先発のクリス・バジットが投じた初球、甘く真ん中に入った149km/hのシンカーを素直に弾き返すと、打球は快音とともに低い弾道でセンター方向へと伸び、そのまま高速で転がる一打に。

マウンド上のバジットは、頭上を強烈なライナーが通過したため、驚いた様子で屈み、打球の行方を見守るという、被打リアクションを披露。しばらく驚いた表情で座り込むこととなった。この場面に、ファンからは「怖すぎ」「ピッチャーめっちゃビビってるｗ」「何なんだよって表情」「そりゃビビる」「立てないw」「大谷さんの時によく見る光景w」「フリーマン笑ってるやんw」といった様々な反響が巻き起こることになった。



（ABEMA『SPORTSチャンネル』）