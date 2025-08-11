º£±Ê¾ºÂÀ 7²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤â5ÇÔÌÜ º£µ¨ºÇÂ¿9K¡õ4»î¹çÏ¢Â³Ìµ»Íµå¤Î°ÂÄê´¶ ÈïÃÆ¸å¤Ï14¿Í¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤â2»à¤«¤éÄËº¨¤Î¼ºÅÀ
¢£MLB¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹3¡¼2¥«¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ëº£µ¨17ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡¢6²ó2/3¡¢92µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ4¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢»Í»àµå0¡¢¼ºÅÀ3¡Ê¼«ÀÕÅÀ3¡Ë¡£3²ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢16¿ÍÏ¢Â³¤Ç1µåÌÜ¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó°Ê¹ß¤Ï14¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡£¤·¤«¤·¡¢7²ó2»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¼ºÅÀ¡¢º£µ¨5ÇÔÌÜ¡Ê8¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
Á°²ó6Æü¤Ï¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¤âÌ£Êý¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î27Æü¤ËÂÐÀï¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÄÌ»»¤â3»î¹ç¤Ç2¾¡¤ÈÁêÀ¤âÎÉ¤¤¡£
°Å·¸õ¤Î¤¿¤á¡¢»î¹ç³«»Ï¤¬Ìó50Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢º£±Ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ1²ó¡¢1ÈÖ¡¦M.¥¦¥£¥ó¡Ê23¡Ë¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¡¢2ÈÖ¡¦I.¥Ø¥ì¡¼¥é¡Ê24¡Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¤È¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥é¡¼¤Îº£±Ê¤é¤·¤¯¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
2²ó¡¢4ÈÖ¡¦A.¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¡Ê26¡Ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È0¡¼2¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦J.¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê23¡Ë¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢6ÈÖ¡¦N.¥´¡¼¥Þ¥ó¡Ê25¡Ë¤Ï¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Åê¤Îº£±Ê¤Ï3²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î7ÈÖ¡¦T.¥µ¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ê23¡Ë¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢8ÈÖ¡¦P.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê26¡Ë¤Ë¤âÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Íî¤ÁÀÚ¤é¤º¤Ëº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ8¹æÀèÀ©¥Ä¡¼¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï4²ó¡¢1»à¤«¤é5ÈÖ¡¦P.¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê23¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡¢º£µ¨30ÅðÎÝÌÜ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ2ÎÝ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤Î¸£À©µå¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡£
º£±Ê¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¡¦W.¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¡Ê33¡Ë¤ò¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¤âÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï5²ó¡¢1»à¤«¤é¥¨¥é¡¼¤ÇÁö¼Ô¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢9ÈÖ¡£M.¥·¥ç¥¦¡Ê23¡Ë¤¬9¹æÆ±ÅÀ¥Ä¡¼¥é¥ó¤Çº£±Ê¤ò±ç¸î¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÂÇÀþ¤¬3½äÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È1»à¤«¤é1ÈÖ¡¦¥¦¥£¥ó¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢2ÈÖ¡¦¥Ø¥ì¡¼¥é¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤«¤é¤Ï12¿ÍÏ¢Â³¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ò¤³¤Î»î¹çºÇÂ®¤Î93¥Þ¥¤¥ë¡Ê150¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9Ã¥»°¿¶¡¢´ÊÃ±¤Ë2»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤ÆÅê¤²¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅðÎÝ¤òµö¤·¡¢2»àÆóÎÝ¤Ç6ÈÖ¡¦¥´¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢º£±Ê¤Ï2»à¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥«¥Ö¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ïº£±Ê¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
º£±Ê¤Ï6²ó2/3¡¢92µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ4¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢»Í»àµå0¡¢¼ºÅÀ3¡Ê¼«ÀÕÅÀ3¡Ë¡¢4»î¹çÏ¢Â³Ìµ»Íµå¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï8²ó¡¢2»à¤«¤é2ÈÖ¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê30¡Ë¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦K.¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê28¡Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂ³¤¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Çº£±Ê¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿4ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎC.¥±¥ê¡¼¡Ê31¡Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ÈÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9²ó¤Ë¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬Æ±ÅÀ¥Ä¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë9ÈÖ¡¦¥·¥ç¥¦¤¬¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¹¥Åê¤Îº£±Ê¤ò½õ¤±¤é¤ì¤º¡¢2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÇÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£