今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月11日（月・祝）〜8月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月11日（月・祝）〜8月17日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、予定がぎっしり詰まっていると疲弊してしまいそうなタイミング。なるべく自分のペースでこなせるよう工夫してみましょう。1人になって気晴らしができると、感情も安定してくるようです。恋愛は、好調で相手から好意を持たれやすいかも。気になっていた人ならば、デートの約束をしてみると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
苦手意識があるものを克服できるようにしましょう。難しく考えず、ちょっとずつ対処していくと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
