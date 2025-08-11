【ザ・ノース・フェイス】のコンパクト財布が都会派にぴったり！持ち歩きやすいスマート設計がAmazonで販売中！
【ザ・ノース・フェイス】の財布で日常も旅先も軽快に！ミニマルな高機能ウォレットがAmazonで販売中！
「都市生活における機能合理性」をコンセプトにした、軽量な小型財布。素材には、軽量性と耐久性を両立した100デニールのリサイクルロビックリップストップナイロンを一部採用。機能的ながらミニマルなデザインで、日常からライトアクティビティや旅行まで、幅広いシーンで使用できる。お札はもちろんのこと、カードは10枚以上収納でき、小銭入れはこぼれにくい安心の設計。フロントには、アクセサリーや小物を収納できるファスナー付きメッシュポケットを装備。
手のひらサイズで軽量わずか約25g、カラビナも取り付け可能なミニマル仕様となっている。
10枚以上のカード収納と小銭のこぼれを防ぐ設計で、収納性と安心感を両立している。
フロントにはメッシュポケットを装備し、小物や鍵の携帯にも対応できる機能的デザインとなっている。
日常から旅行まで幅広く活躍する軽量リップストップナイロン素材が、耐久性と機動力を兼ね備えている。
