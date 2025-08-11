ジェン・パウォルさん（48）が10日（日本時間11日）、アトランタで開催されたブレーブス―マーリンズ戦で大リーグ公式戦で初めて女性として球審を務めた。

記念すべき初コールは、ブレーブスの右腕ウェンツがマーリンズの1番エドワーズへの内角速球。ストライクゾーン表示からは内角に外れたボールだったが、ストライクと判定し、記念すべき1球は保管するためにベンチに返された。

大リーグ公式サイトによると、ウェンツは「正直なところ、僕はゾーンに集中しようとしない。でも良かったと思うよ」とコメント。マーリンズの先発クワントリルも「この先、これが当たり前になれば、僕らも普通に扱わなければならないと思う。良かったと思うし、彼女は質の高い仕事をしたと思う。彼女は自分を誇りに思うべきだし、その一部になれるのはクールなことだ」と振り返った。

マーリンズのクレイトン・マッカラー監督も「彼女にとって大きな日なのは分かっているけど、それを尊重することの一部は、普通にプロフェッショナルに振る舞うことだと思う。僕は1イニングが終わった後に彼女にお祝いを言ったけど、それ以外は試合に集中していたよ」と話した。

パウォルさんは9日の同カードのダブルヘッダーで人員補充のためマイナーから昇格。第1試合で一塁塁審、第2試合では三塁塁審を務め、大リーグ公式戦で初の女性審判としてデビューしていた。この日使用した帽子は米国野球殿堂博物館に寄贈された。

元ソフトボール選手のパウォルさんは2016年に女性として7人目のマイナーリーグの審判員となり、2023年に最上位の3Aに昇格。昨年、17年ぶりに女性としてメジャーのオープン戦の審判を務め、今年も2年続けて審判員を務めていた。