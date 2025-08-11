11日午前11時すぎ、福岡管区気象台は大雨と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報を発表しました。



熊本県では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があるため、11日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いており、引き続き11日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





熊本県に大雨特別警報を発表しています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため九州北部地方では、11日にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの記録的な大雨の影響により、増水している河川では氾濫が発生するおそれがあり、土砂災害の危険度が高まっている所では12日にかけて少しの雨でも土砂災害が発生する可能性もあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもあります。降り始めからの降水量が600ミリを超えている所があるなど、九州北部地方では記録的な大雨となっています。また、山口県、福岡県、長崎県、熊本県では、24時間降水量が観測史上1位の値となっている所もあります。6日午後5時の降り始め時から11日10時までの降水量は、アメダスによる速報値で次の通りです。■山口県下関市竹崎417.5ミリ宇部338.5ミリ■福岡県宗像566.5ミリ小倉南区東谷 435.5ミリ■大分県日田市三本松306.0ミリ※欠測値を含む日田市椿ヶ鼻300.0ミリ■佐賀県鳥栖286.5ミリ佐賀空港252.5ミリ■熊本県甲佐677.0ミリ山都町原653.0ミリ■長崎県雲仙岳532.0ミリ島原396.5ミリ11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県40ミリ福岡県50ミリ佐賀県50ミリ長崎県50ミリ大分県40ミリ熊本県60ミリ11日正午から12日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県100ミリ福岡県150ミリ佐賀県150ミリ長崎県200ミリ大分県150ミリ熊本県120ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下の通りです。■熊本県 11日昼すぎにかけて今後、発表される警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。