Áó°æÍ¥¡¡¤Ê¤¼¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ìò¡Ö¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿½÷¤Î»Ò¡×Åö»þ¤Ï¡Ö°Å¤¤¥¥ã¥éÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡Flow¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±°Õ³°¤À¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ë¤¢¤Î»þ¡ÊÌò¤¬¡ËÍè¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖREDLINE¡×¤Î¥½¥Î¥·¡¼¡¦¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÎÀ¼¡£¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥ì¡¼¥µ¡¼Ìò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸øJP¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¡ÖÌò¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Áó°æ¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼Ì¤¸¤ãÁ´Á³Íè¤Ê¤¤Ìò¤âÄº¤±¤ë¡£¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌò¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥½¥Î¥·¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÅö»þÄº¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ÂçÂÎ°Å¤¤¡¢±¢¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¤É¤ÎºîÉÊ¤Î¤É¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤ªÏÃÄº¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©ÆÃ¤Ë¡ØRED LINE¡Ù¤ÏÁ´¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Î¤Ç¡£Â¿Ê¬ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¤È¤·¡¢ÌÚÂ¼¤â¡ÖËÜÅöÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£