羽田空港第1ターミナル地下1階にあったフードコートがリニューアルされ、2025年9月10日に新たな食のゾーン「Sora Chika」としてオープンします。

全12店舗がラインナップ

羽田空港第1ターミナル地下1階にあったフードコートがリニューアルされ、2025年9月10日に新たな食のゾーン「Sora Chika」としてオープンします。どのような店舗が入店するのでしょうか。



羽田空港。後ろにあるのが第1ターミナル（乗りものニュース編集部撮影）。



このエリアには和・洋・中、スイーツ、サラダ、BARなど全12店舗がラインナップします。東京割烹「くろぎ」の黒木純氏が監修したとんかつ専門店「廚 くろぎ じゅんちゃん」や、銀座おのでらによる新業態の海鮮丼専門店「海鮮丼 銀座おのでら 羽田空港第一ターミナル店」、関東初出店となるイタリア・フィレンツェの老舗ジェラートショップ「Badiani」など11店舗が羽田空港に初出店。タイ料理やそば屋なども楽しむことができます。

また、座席に座ったまま注文できるモバイルオーダーの導入や、ベビーカーやスーツケースを持った人を想定した空間設計としたほか、デイタイム/ナイトタイムの時間帯に合わせて照明が変化するなどの工夫もこらしたとしています。