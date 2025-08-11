³«Ëë2È¯¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë°ÜÀÒÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¡ØESPN NL¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥ì¥ß¥ª¤È¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¾®Àî¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸³«ËëÀá¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¡£°ÜÀÒÊóÆ»¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë100%½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆîÊÆÄ©Àï¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥óÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤é¤è¤ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤ì¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤À¡£Áª¼ê¤Ï¤Ä¤Í¤ËºÇ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£º£¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Îµ¶¾ðÊó¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø¿´¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«ËëÀá¤Ç·è¤á¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÚÎï¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦°ÕÍß¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
