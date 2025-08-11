【MLB】ドジャース 4ー5 ブルージェイズ（8月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）

【映像】足が絡まってる…大谷盗塁失敗の一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が三盗に失敗した。しかし、相手のサードがベースを隠しているようにも見えたことから、大きな反響があった。

ドジャースが3ー2と1点リードで迎えた6回裏、1死走者なしの場面で4度目の打席に入った大谷は、センター前ヒットを放ち出塁。2死後に迎えたスミスの打席で、初球から二盗を仕掛け、今シーズン17個目の盗塁を決めた。

スミスはフォアボールを選び、2死一、二塁。打席にはフリーマンが入った。その初球、大谷はスタートを切り三塁を狙う。しかし、ハイネマンの送球はドンピシャ。そのままサードのバーガーにタッチされ、無念の盗塁失敗となった。

だが、直後に大谷は『バーガーがベースを塞いでいる！』とでも言わんばかりに、ベースと足元を指し塁審へアピール。しかし判定は覆らず、ドジャースベンチもチャレンジをしなかったため、スリーアウトチェンジとなった。

この場面を見たファンはABEMAのコメント欄やSNSで「サードの足の位置は走塁妨害にならないの？」「妨害セーフじゃねぇの？」「あんなんしていいの？」「いやベース塞いでます」「走塁妨害な気がするけど」「足でベースを隠したか」「これ足がなかったらセーフだろ」「あーあ、、怒られる」「大谷いつもベースのはじっこにスライディングするからな」「3塁のブロックなかったらセーフだぞ」とサードの妨害を指摘する投稿をはじめ多くの反響があった。

その後、ドジャースは逆転を許し、試合に敗れた。結果的に大谷の盗塁失敗が響く形となってしまった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）