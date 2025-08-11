¡ÚÀï¸å80Ç¯µÇ°¡Û¶á±ÒÊ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¹Äµï¤òÀêµò¡¢Å·¹Ä¤ò¡È¿Í¼Á¡É¤Ë¼è¤ë¡ª¡Ô¶õÁ°Àä¸å¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼·×²è¤ÎÁ´ËÆ¡Õ
¡¡¹ßÉú¤«¡¢ËÜÅÚ·èÀï¤«¡£8¡¦15¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£È¾Æ£°ìÍø¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¡¢Ì¡²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢À±ÌîÇ·Àë¤¬¿·²ò¼á¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£±¿Ì¿¤Î24»þ´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤·¤Þ¤¹¡£(8/1¡Á16 ËèÆü11»þ¹¹¿·)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×Âè1ÏÃ(Á°ÊÔ)¤òÆÉ¤à
¡¡ËÜÅÚ·èÀï¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ÈªÃæ¾¯º´¤Ï¡¢ÅÄÃæÅìÉô·³»ÊÎá´±¤Î²¼¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¡Öµ¢¤ì¡ª¡×¤È°ì³å¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¹ÄµÜ¤Ç¤Ï¶Ì²»ÊüÁ÷¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÀ±Ìî Ç·Àë,È¾Æ£ °ìÍø¡Ë