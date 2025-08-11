Â¤ÎÆ°¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©¾¾°æÂçÊå¤Î¡È¾×·â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ë¶ÃØ³¡ÖËÜÊª¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×¡ÖÌ¥¤»¤ëµ»½Ñ¤ä¤Ð¤¤¡×³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î¶¯ÎõÃÆ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ
¡ÚTOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25¡Û¡Ê8·î10Æü¡¿ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾°æ¤Î¾×·â¥Æ¥¯¢ª³ÁÃ«¤Î¶¯Îõ¥ß¥É¥ë
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬Èþµ»¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£¾¾°æÂçÊå¤¬Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë²ÚÎï¤ÊÂµ»¤ÇÁê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¿Íµ»¤Ë¡¢¡ÖTOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25¡×¤Î²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉËÜÅÄ·½Í¤¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö4v4¡×¤Ï¡¢4ÂÐ4¡¢10Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¢20ÉÃ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¥¤¥ó²ÄÇ½¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ÅÀ¡Ê³°¤«¤é¤Ï2ÅÀ¡Ë¡¢GK¤â¹¶·â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿·¶¥µ»¡£´ðËÜ¤ÏU-10Ç¯Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¸òÂå¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²¼¤¹¤Ê¤É¼«¼çÀ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤Î½é¹ñºÝÂç²ñ¤È¤·¤Æ10¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏËÜÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¾¾°æ¡¢³ÁÃ«¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¤È¤¤¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç²ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤â²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿2¿Í¤¬ÌöÆ°¡£³«»ÏÁá¡¹¤Î»Ä¤ê9Ê¬40ÉÃ¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ¤¬ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡±¦Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤éº¸Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÄ¶Àä¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÉâ¤«¤»¤ë¤È¡¢±¦Â¤Î¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹ª¤ß¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¶õÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Éâ¤¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¶î»È¤·¤ÆÂÇ³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ËêÌîÃÒ¾Ï¤â¡Ö¾å¼ê¤¤¤Í¤§¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èþµ»¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¾¾°æ¤«¤é¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿³ÁÃ«¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÂÐ³ÑÀþ¤Ë±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤å¡¼¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Æ¡×¡Ö¤¦¤á¤¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¾¾°æ¤¬Ì¥¤»¤ëµ»½Ñ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏËÜÊª¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âè1»î¹ç¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬8¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£Â³¤¯Âè2»î¹ç¤â14¡¼0¤È´°¾¡¤ò¼ý¤á¡¢»Ò¶¡¤¿¤ÁÁê¼ê¤Ë¤â°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤ò¸«¤»¤º¤Ë¸Ä¿Íµ»¤ÈÏ¢·¸¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25¡Ë