ご先祖様が返ってくるお盆の時期には、不思議なことが起きることも。今回は、亡くなった義理のお母さんが助けてくれたエピソードをご紹介します。

バックミラー越しに…

「昨年のお盆休みのこと。夫が急に仕事があると出かけていきました。今までそんなことは一度もなかったし、どうも怪しい……。数時間後、帰宅した夫の顔を見たら、なんだかゲッソリしていました。私が『不倫してたんじゃないの？』とカマをかけたら、『後輩の女の子に相談があると言われたから会いに行った』と白状しました。

しかし、車の中でいい雰囲気になったとき、バックミラー越しに数年前に亡くなった義母が鬼の形相で睨んでいたそう。振り返ったら義母の姿はなくて、夫は恐怖で不倫どころではなくなったようです……。

お義母さん、お盆の時期だから帰ってきてたのかな。わざわざ帰ってきて息子の不倫現場を見せられるなんて可哀想……。とりあえず未遂に終わったことだし、線香をあげてお義母さんにはお礼を言っておきました。これで夫も懲りるといいけど」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ お義母さん、「うちのバカ息子がごめんなさい」と謝っていたかもしれませんね……。亡くなったお義母さんが見ているのだから、もう悪いことはできませんよ！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。