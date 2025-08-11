映画「ハリー・ポッター」シリーズなどで知られる英オスカー女優エマ・トンプソン（66）が、1988年に、当時実業家だったトランプ米大統領からデートに誘われていたことを明かした。6日にスイスで開幕した第78回ロカルノ国際映画祭に出席したトンプソンは、映画「プライマリー・カラーズ」（88年）の撮影中、トレーラーハウスにトランプ氏から電話がかかってきたエピソードを明かしたと複数のメディアが報じた。

トランプ氏から電話を受けたトンプソンは、最初は冗談かと思って「何かお探しですか？」と尋ねたというが、トランプ氏は「私の美しい家に泊まって欲しい。夕食もいかがですか？」とデートの誘いを受けたという。

これに、「とてもうれしいです。本当にありがとうございます。また連絡します」と返し、丁重に誘いを断ったというが、「アメリカの歴史の流れを変える機会を失った」とジョークを飛ばし、断っていなかったら今頃は大統領夫人だったかもしれないと明かして笑いを誘った。

米オンラインメディアのTMZによると、トンプソンが電話を受け取ったのは俳優で映画監督の元夫ケネス・ブラナーとの離婚判決が出た当日だったと言い、「側近に裁判記録を調べさせ、最近離婚したばかりのスターたちの中で交際できる相手を探していたのではないか」と示唆したという。

トンプソンは、映画「パワー・エンド」（92年）でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、95年公開の「いつか晴れた日に」では主演と脚本を兼任して同主演女優賞と脚色賞にノミネートされ、脚色賞を受賞している。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）