三陸鉄道は、9月から11月にかけて開催される3つの鉄道まつりに合わせて、全線1日乗り放題の「三鉄ワンコインフリーパス」を2025年8月16日（土）より発売します。価格は大人・小人共通で500円と、ワンコインで三陸鉄道リアス線の全線が乗り放題になる大変お得なきっぷです。このきっぷがあれば、鉄道まつりの会場への行き帰りだけでなく、沿線の美しい景色や名所を自由に巡る旅も楽しめます。秋の三陸を、お得なきっぷで満喫してみてはいかがでしょうか。

開催される3つの「鉄道まつり」

・「3つの鉄道まつり」: 2025年9月6日（土）に大船渡で開催

・「宮古車両基地まつり」: 2025年10月11日（土）に宮古で開催

・「秋のさんてつまつり」: 2025年11月1日（土）に久慈で開催

500円で三鉄全線1日乗り放題に！

３つの鉄道まつりの開催日に合わせて企画された「三鉄ワンコインフリーパス」は、9月6日、10月11日、11月1日の3日のうちの1日が、乗り放題になるというきっぷです。盛〜久慈間の全線が自由に乗り降りができます。

・発売期間: 2025年8月16日（土）〜11月1日（土）

・利用可能日: 2025年9月6日（土）、10月11日（土）、11月1日（土）のいずれか1日

・価格: 大人・小人共通 500円

・発売箇所：三陸鉄道の盛駅、釜石駅、大槌駅、陸中山田駅、宮古駅、岩泉小本駅、島越駅、田野畑駅、普代駅、陸中野田駅、久慈駅の各窓口（券売機での発売はありません）

※ネット販売・車内販売は行いません。

ワンコインで三鉄リアス線が乗り放題になる「三鉄ワンコインフリーパス」があれば、イベントの行き帰りも、沿線の寄り道も自由自在です。

9月から11月にかけて開催される3つの鉄道まつりはもちろん、沿線の美しい景色や美味しいグルメを求めて、気の向くままに列車を乗り降りするのもおすすめです。このお得なきっぷを使って、心温まる三陸の鉄道旅を満喫してみてはいかがでしょうか。

（トップ画像：Pixta/チラシ画像：三陸鉄道）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）