´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯æ«¡£ÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç½÷À¤Ë¶á¤Å¤¯ÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×
´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç½÷À¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯æ«¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç½÷À¤Ë¶á¤Å¤¯ÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤è¤ê¤âÀè¤Ë·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×
´ûº§¼ÔÃËÀ¤¬ÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ëºÝ¤Ë¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ëÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÖºÊ¤è¤ê¤âÀè¤Ë·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½÷À¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÆ±°Õ¤ä¶¦´¶¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Î²¶¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·¯¤À¤±¡×
ÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç½÷À¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëºÝ¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉé¤¤ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡ÖËÜÅö¤Î²¶¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï·¯¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÊ¤è¤ê¤â·¯¤ÎÊý¤¬²¶¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò±ó²ó¤·¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÈà¤ÏºÊ¤è¤ê¤â»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤µ¤¨¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
ÃËÀ¤¬ÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç½÷À¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëºÝ¡¢½÷À¤«¤é¡Ö´ûº§¼Ô¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÓÏ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÃËÀ¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤µ¤¨¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¥º§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤éÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦É÷¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÃæ¤Ê¹Í¤¨¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÎÑÌÜÅª¤Ç½÷À¤Ë¶á¤Å¤¯ÃËÀ¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç½÷À¤òÍî¤È¤½¤¦¤Èæ«¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ÉÔ¹¬¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡Ä¡£´ûº§ÃËÀ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡ÖÉÔÎÑ¤Îæ«¡×¤È¤Ï