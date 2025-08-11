8月11日21時よりTBS系で映画『ラーゲリより愛を込めて』が放送される。本作は、2022年12月に劇場公開され、4カ月のロングラン上映に加えて、興行収入26億円、観客動員200万人突破の大ヒットを記録した。

参考：二宮和也、6年ぶり『ブラックペアン』への意気込み 渡海から天城へどう演じ分ける？

物語の舞台は、零下40度を超える厳冬のシベリアの強制収容所“ラーゲリ”。常に死と隣り合わせという非常に過酷な状況下でありながらも、人を思い、希望を捨てずに懸命に生きた男たちを描いた。本作で主演を務めたのが二宮和也だ。

二宮が演じたのは山本幡男役。第二次世界大戦後のシベリアに不当に抑留された約60万人の日本人のひとりで実在する人物だ。共演は、幡男の妻役に北川景子、ラーゲリで幡男と同じく抑留された仲間役に松坂桃李、中島健人、桐谷健太、安田顕ら。

原作は、辺見じゅん著『収容所（ラーゲリ）から来た遺書』で、講談社ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞をダブル受賞した名作。降りかかった悲劇と過酷な環境下で、想像を絶する極限の状態であったが、それでも希望を持ち続け人間らしく生きる。予告映像でも使用された「生きてるだけじゃダメなんだ、ただ生きてるだけじゃ」「山本さんのように生きるんだ」という一節があるように、山本幡男の生き方そのものが胸を打つ。

出演オファーがあった際に、二宮の祖父がシベリアに抑留された経験を持つと明かし、（※）作品との縁を感じたと語っていたのが印象的だった。そうした身近な存在がつないだ命と歴史を背負うようにして重厚な作品へと導いた。

二宮は2015年公開の映画『母と暮せば』で第89回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞、第39回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞するなど、映画作品に出演するたびに注目が集まっている。同時に多数のドラマにも出演し、主演ドラマ日曜劇場『ブラックペアン』（TBS系）はシーズン2も放送され、2人のキャラクターを演じてみせた。二宮の演技力はいうまでもないが、ごく自然な演技で、放つセリフと声、場面がセットになっていつまでも記憶に残る。

映画『ラーゲリより愛を込めて』に限ったことではないが、アイドルとしても活躍する二宮が俳優として立つときには、ステージで見せるキラキラとした雰囲気を封印し、役を演じるというよりも、役を生きるという言葉がふさわしいほどにその役に染まりきっている。『ラーゲリより愛を込めて』も同様に、過酷な状況でも穏やかに一つの光となって存在し、時には声を荒げても人を励ます。そんな山本の“人間力”に説得力を持たせ、山本として生きる二宮の姿があった。

戦後80年を迎える日本において、これまで数々の戦争経験者たちが戦争の悲劇を伝え、誰もが平和を願ってきた。昨今ではそんな長い歴史を揺るがすような声を耳にすることもある。懸命に生きた男たちの姿を通して、どう生きるか、どうありたいかーーそんな作品に込めた思いと伝えたいメッセージが、二宮を通してより幅広い世代、特に若い世代にも届くきっかけとなるだろう。俳優として、アイドルグループのメンバーとして、あらゆる角度から二宮の存在は大きく、彼だからこそ届けられるものがあるはずだ。

そんな二宮が、小松菜奈と共に出演する新作映画『8番出口』が8月29日に公開を控えている。新たに米映画製作・配給会社のNEON社が、北米での配給権を取得したという大きなニュースも舞い込んできた。今年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でプレミア上映されたほか、トロント国際映画祭センターピース部門でも上映が予定され、2026年初頭には北米の劇場でも公開予定だ。

俳優・二宮和也がこれからどんな世界へと誘ってくれるのか。（文＝柚月裕実）