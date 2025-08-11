¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡¡Âç±«¤ÇÃÏ¸µ±þ±çÃÄ¤Ï»î¹ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡Ä·ÏÎó¹»¡¦Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤¬±þ±ç
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè6Æü¡¡1²óÀï¡¡Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ ¡½ ËÌ³¤¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç²Æ½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤Ï¡¢Âè2»î¹ç¤ÎËÌ³¤¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡ËÀï¤ËÃÏ¸µ±þ±çÃÄÈ´¤¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡·§ËÜ¤Ë¤âÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢±þ±çÃÄ¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤ÏÁ°Æü10Æü¸á¸å9»þÈ¾¤ËÃÏ¸µ¤ò½ÐÈ¯¡£¤·¤«¤·¡¢Âç±«¤Î´ØÌç³¤¶®¤òÅÏ¤ì¤º¤ËÂ»ß¤á¤µ¤ì¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±þ±çÃÄ¤Ï·ÏÎó¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤Î¥Á¥¢¤ª¤è¤Ó¿áÁÕ³ÚÉô¤È°ì½ï¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤Î¤ß¤¬»°ÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Î±þ±ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÌîÃçµÁ¹â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÀ±æÆ¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±þ±çÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£