·§ËÜ¸©¡¡¤³¤Î¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤Ï¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò
Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬¼¡¡¹¤È¶å½£¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11ÆüÌë¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÂç±«¤ÏÆ½¤ò¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
12ÆüÃë¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉô¤ÈÅì³¤¤Ç200¥ß¥ê¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç150¥ß¥ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢ËÌÎ¦¤Ç120¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·§ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Î´í¸±¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£