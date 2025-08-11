

「わかりやすいほう」に流れてしまう背景（写真：8x10／PIXTA）

ビジネスパーソンに必須だとされる「教養書」ブーム。しかし、そもそも教養とは何かを理解しないまま、関連書籍を読みあさっている人も少なくないのではないか。SNSで毎日のように見られる「勧善懲悪で誰かを袋叩きにする文化」も、教養の欠如が背景にある。

韓国でシリーズ300万部のミリオンセラーとなり、一大教養ブームを巻き起こした『全人類の教養大全』では、教養を「幅広くて浅い知識」と定義し、単なる知識の羅列ではなく、この世界の成り立ちやどうやって世界が回っているかという「根本的なしくみ」だという。

新聞記者時代から社会・経済の変化を長年追っているジャーナリストの佐々木俊尚氏に、本書の読みどころと併せて「そもそも必要な教養とは何か」について聞いた。

そもそも「教養」って何ですか？

『全人類の教養大全』は、「教養とは何か」をきちんと定義し、どうやってこの世界を理解するのかという「知識の地図」を示しているところが非常にいいですね。





2000年代の「自己啓発ブーム」が終わり、2010年代からは「教養ブーム」が始まりましたが、「教養」をうたう本を見ても、単なる雑学ばかりです。

プラトンやニーチェはこう言っていると箇条書きで並んでいますが、せいぜい部下に「知ってるか？」と自慢するために使うぐらいで、なんの役にも立ちません。

本書は、自分が暮らしている世界をどう理解するかという、世界観のようなものが教養であり、それは、それぞれ違った専門知識を持つわれわれ個々人が会話を通して、お互いの認識を共有するための土台だと書かれています。まさにそのとおりだと思います。

教養を身につけるには、難しい本ばかりでなく、アニメや漫画でもいいと思います。

たとえば『進撃の巨人』は、最初は正義の味方だと思っていた主人公が、悪に転じていくという話が描かれています。善と悪は入れ替わるという作品なのです。

この世界観で世界史や現代社会を眺めると、ドナルド・トランプは善か悪かなど、考えるきっかけになるでしょう。

政治に「答え」はない

本書には、政治には答えはないという話が書かれています。

SNSではひたすら批判し合っていますが、政治は「どちらが正しいか」を定義するものではなく、どちらを選んでも必ずトレードオフがあるというものです。

なんらかの政策を実行したり、政治的判断をしたりすれば、メリットがある一方で、必ず被害者が出る。それをどこまで許容するのかという話でしかありません。

新型コロナの政策が典型でした。緊急事態宣言を出して、感染を食い止めようとすれば、飲食店が困る。飲食店を救うために感染防止を緩めると、感染者が増えて死者が出る。

どちらにしても被害が出るところを、政治責任でやると言ったのが、当時の小池知事や安倍政権だったのですが、メディアはどちらの結果も批判しました。

コメの問題も同じです。価格が高騰しているというので備蓄米を放出し、5キロ2000円台で買えるようにしたものの、農家さんからは「それじゃ食っていけない」と悲鳴が上がる。

昨日まで「コメが高い」と文句を言っていたメディアは、途端に「農家が困っているじゃないか」と批判し始めるわけです。

政治は、常にトレードオフが起きるもので、「正しさ」は存在しないということを、マスコミも我々国民も理解するべきだと思います。

日本の政治に決定的に欠けている「対立軸」

本書では、政治における保守とリベラルの分け方がアメリカ式になっています。アメリカでは、自由な市場を大事にするのが保守で、政府が介入して分配するのがリベラルですが、日本はまったく違います。

自民党と社会党が対立していた55年体制の名残があり、自民党は自由な市場に合わせて企業活動を行うことを推進しつつも、同時に、都市部や大企業から集めた税金を、インフラ整備の形で地方に還流するという分配政策をやりました。

しかも、高度経済成長で経済はどんどんよくなっていき、「分配か市場か」の対立軸が生まれなかった。その結果、「核を持ち込むか否か」「憲法を守るか否か」ということをめぐって議論が進んでいったのです。

ところが、冷戦が終了してそのような争点も浮上しなくなり、何を議論していいのかわからなくなった。そこから時代が進み、たとえば第2次安倍政権のときには「安倍さんが好きか嫌いか」という話になってしまったわけです。

ただ世界的に見ると、「分配か市場か」は大きな争点です。特にアメリカは、富の集中が深刻です。日本も富裕層が増えているとはいわれますが、経営者の年収は、どんなに高くても数億円から10数億円ぐらい。一方、アメリカの大企業のCEOは、年俸100億円というレベルです。

トランプ大統領は、白人労働者の味方だと言って当選したのに、テック企業の社長と仲よくしているのだから矛盾していますが、議論の根幹には「分配か市場か」の対立があるのです。

トランプ大統領の問題を考えるためにも、何をもって支持されているのかを知り、そういう世界観の対立があることを知るというのはとても重要ですね。

今のSNSは、勧善懲悪のわかりやすい物語に流れがちです。ハリウッドの英雄ものに登場するような「悪人」がいて、それを叩けばハッピーになると思い込んでいる。

でも、世の中はそんなに単純ではありません。あらゆるものはバランスであるというのが、『全人類の教養大全』のコンセプトの1つでもあります。

日本人が知らない「本当に重要なこと」

バランス感覚を身につけるための知識と教養が必要だということになりますが、本書の世界観もまた、それが正しいかどうかは人によって変わります。

善悪で分ける世界観も存在するからです。ゾロアスター教や、イスラム教がその例です。ジハード（聖戦）は、善と悪に分かれて、悪と戦うことがミッションですから。

本書は、そのような絶対的な考え方を認めつつも、それだけでは世界が回らなくなっているので、両方のバランスの中で考えるべきだということを書いています。

体系的な教養と世界観を培い、バランス感覚を養うなら、古典を読むことに行きつくと僕は思います。

とは言え、予備知識なしにプラトンを読んでも難しい。その点、本書は、世界に点在する「知」を流れとして整理し、全体を展望させてくれる貴重な内容です。

流れを知ってから読めば、プラトンの絶対主義やニーチェの懐疑主義がよくわかります。アートでも、なぜ印象派が19世紀に驚かれたのかがわかるでしょう。

興味を持って芋づる式に本を読んでいくことは、とても大事なことだと思います。本は、その書き手の世界観を知って自分のものにできるというものです。

自分の世界観と、別の世界観とを擦り合わせて考える。いろんな本を読むことによって、自分の世界観を少しずつ構築していく作業が必要でしょう。

（構成：泉美木蘭）

（佐々木 俊尚 ： 作家・ジャーナリスト）