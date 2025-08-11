【レポート】Kis-My-Ft2全国ツアー・横浜アリーナ公演は、サプライズゲスト登場や新曲初披露で大いに盛り上がる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大事なデビュー記念日にファンへ贈るプレゼントは新曲「A CHA CHA CHA」の配信リリース！

Kis-My-Ft2が8月10日に全国ツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の横浜アリーナ公演を開催した。

5月21日にリリースした11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心にライブ定番曲や人気の楽曲含む全32曲を披露し15000人の観客を沸かせた。

タイトル『MAGFACT』は「MAGNET（マグネット）」+「FACT（事実）」からなる造語で、アルバムには「くっついて生まれた音楽」をテーマにいろんな相手と“くっついて”生まれた楽曲が収録。

MAN WITH A MISSIONのKamikaze Boy提供の「Glory days」や、レギュラー番組での共演など兼ねてから親交のあるサンドウィッチマンの二人をゲストボーカルに迎えた「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」、ファンのアンケートをもとに制作した「メロディ」、AIにヒントをもらいながら制作したメンバー紹介曲「Who’s gonna play?」など、多彩なラインナップのアルバム曲をライブで披露。

そして「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」では、なんと観客にはサプライズでサンドウィッチマンの2人がゲスト出演。メンバー6人とサンドウィッチマンの二人によるスペシャルなパフォーマンスに会場は盛り上がった。

ライブの演出やセットリストは二階堂が中心になって構成。円形のムービングステージなどダイナミックな機構や特効、照明の演出も取り入れられ、リフターやトロッコではキスマイがより観客の近くまで訪れるなど、最初から最後までワクワクの止まらないステージが繰り広げられた。

さらに大沢伸一提供のアルバム収録曲「CHEAT」ではステージの花道をランウェイに見立てたファッションショーのような演出で、玉森がプロデュースした華やかな衣装を身に纏い会場を魅了するなど、メンバーのアイデアの詰まったステージがファンを魅了した。

また、ライブがおこなわれた8月10日はKis-My-Ft2のCDデビュー日で、メンバーとファンにとって大切な記念日となっている。MCではファンとデビュー記念日をお祝いするとともに、デビュー15年目のスタートを迎えるキスマイからのプレゼントとして新曲「A CHA CHA CHA」をライブ翌日の8月11日に配信リリースすることを発表。さらにライブでも楽曲を初披露し、その一部始終はYouTubeでも生配信され大きな話題となった（8月11日22時に生配信のアーカイブ映像を公式チャンネルにて公開予定）。

新曲「A CHA CHA CHA」は、「夏×大人×余裕×遊び」をテーマに、90年代 Boom Bap HIPHOPをベースにした言いたくなるフレーズや遊び心が詰まった、ちょっぴり大人なサマーチューンとなっている。配信リリースと合わせてMVも公開中なので、ぜひチェックしてみよう。

『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』は北海道で行われる9月14日の最終公演まで続き、全国8箇所24公演で24.9万人を動員予定。デビュー15年目を迎えたKis-My-Ft2にも引き続き注目だ。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「A CHA CHA CHA」

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/