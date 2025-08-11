ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤â¡Ä11Æü¤ÎÅì³¤3¸©¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê 12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë·Ù²ü
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ï8·î11Æü¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°ú¤Â³¤Âç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï12ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤êÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡12Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°¦ÃÎ¤Ç150¥ß¥ê¡¢´ôÉì¤Ç200¥ß¥ê¡¢»°½Å¤Ç100¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¤Ï11Æü¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢ÈþÇ»¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÇòÄ»¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢JR¹â»³Àþ¤Ï¹â»³¤ÈÈôÂÍÇë¸¶¤Î´Ö¤Ç¡¢»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£