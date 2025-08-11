¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¼Ø¤ÎÃ¦¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä520¿Í¤¬»àË´¡ØÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡Ù¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤¿¡ÈÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¡É
¡¡520¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡×¡£À¤³¦ºÇ°¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¿Æ±»ö¸Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æµ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡1985Ç¯8·î12Æü¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¸©¸æÁãÂë»³¤ò¼èºà¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊÆÅÄ·û»Ê»á¤Î¿·´©¡ØÆü¹Ò123ÊØ»ö¸Î 40Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÔÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¡ÕË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍÌ¾½÷Í¥¡×¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È²Î¼ê¡×¤Î»Ñ¤â¡Ä520Ì¾¤¬»àË´¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î»ö¸Î¸½¾ì¡Ê¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¡Ë¡×¤ò¸«¤ë
»ö¸Î¸½¾ì¡¡©getty
Æü¹Ò123ÊØ¤Î¹ÒÀ×
¡¡Æü¹Ò123ÊØ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÂçºå¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747SR¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥ó¥¸¡Ë·¿µ¡¤Ç¡¢¹ñÆâÀþÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£1985Ç¯8·î12Æü¡¢17»þ40Ê¬º¢¤«¤éÅë¾è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªËß¤Îµ¨Àá¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÇËþ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾èµÒ509¿Í¡¢µ¡Ä¹¡¢ÉûÁà½Ä»Î¡¢¹Ò¶õµ¡´Ø»Î3¿Í¤Î±¿¹Ò¾è°÷¤Ë12¿Í¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î·×524¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£123ÊØ¤Ï18»þ12Ê¬¤ËÎ¥Î¦¡£
¡¡µ¡¼ó¤ò¿¿Æî¤ÎÂçÅçÊýÌÌ¤Ë¸þ¤±¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á¤ÎÅ¸Ë¾¤ò·ó¤Í¤¿²°¾å¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢ÃÎ¿Í¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡123ÊØ¤ÏÎ¥Î¦¸å12Ê¬¤¿¤Ã¤¿18»þ24Ê¬¡¢°ËÆ¦È¾ÅçÆîÃ¼¤Î²¼ÅÄ»Ô¤Ë¶á¤¤°ËÆ¦°ð¼è¹Á¤ÎÅì4¥¥í²¤Î¾å¶õ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡Ö¥É¥©¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦Æß¤¤²»¤òÈ¼¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¹âÅÙ¤Ï2Ëü4000¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£Áà½Ä¼¼¤Ç¤Ïº¸ÀÊ¤ÎÉûÁà½Ä»Î¤¬·×´ïÈ×¤Î·ÙÊó¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¥®¥¢¥É¥¢¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Æ±»þ¤Ë±¦ÀÊ¤Îµ¡Ä¹¤¬¡Ö¥®¥¢¤ß¤Æ¥®¥¢¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹¥³¡¼¥¯77¡×¡Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¿®¹æ¡Ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢123ÊØ¤Ï²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤¤¡¢Ìý°µ·ÏÅý¤Î4ËÜ¤ÎÇÛ´ÉÀÚÃÇ¤ÇÁà½ÄÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¾ÆÄÅ»Ô¤Î¼êÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥À¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¡Êµ¡ÂÎ¤¬º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¤µ¤Þ¡Ë¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥´¥¤¥É¡Êµ¡¼ó¤Î¾å²¼Æ°¡Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÌÂÁö¤ò»Ï¤á¤ë¡£µ¡¼ó¤Ï15¤«¤é20ÅÙ¤â¾å¸þ¤¡¢¼¡¤Ë¤Ï10ÅÙ¤«¤é15ÅÙ¤â²¼¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¡Ä¹¤Ïºë¶Ì¡¦½êÂô¤ÎÅìµþ¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÀ©Éô¤Ë±©ÅÄ¤Ø°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯ËÌ¤Ë¸þ¤¤¤ÆÉÙ»Î»³¤ÎÊý¸þ¤ËÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤Ï²ñ¼ÒÌµÀþ¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊR5¡Ë¥É¥¢¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉûÁà½Ä»Î¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µ¡Ä¹¾º³Ê»î¸³¤È¤·¤Æº¸ÀÊ¤ÇÁà½Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿äÎÏ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éµ¡ÂÎ¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢±üÃáÉã¤Î»³¡¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÁà½ÄÍ¥Àè¤Ç¼«¿È¤Î°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18»þ54Ê¬¤Ë±©ÅÄ¤Î´ÉÀ©¤Ï¡Ö·§Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡ÊÀ¾¡Ë25¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£Ä¹Ìî¸©¶¤Ë¶á¤¤ºë¶Ì¸©¤ÎÂçÂìÂ¼¤¢¤¿¤ê¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£123ÊØ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÀî¾åÂ¼¡¢ÆîÁêÌÚÂ¼¤ò¤«¤¹¤á¤Æ·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î¾å¶õ¤òÈ¾±ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¸æÁãÂë»³¤ÎÆîÅìÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡18»þ56Ê¬30ÉÃ¤¹¤®¡¢µÂ¥±Êö¡Ê¿ÀÎ©»³¡Ë¤ÎËÌËÌÅì¤Ë¤¢¤¿¤ëÌµÌ¾¤ÎÈøº¬¡Ê¸å¤Ë¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡Ë¤Ëµ¡¼ó¤«¤é·ãÆÍ¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢µ¡ÂÎ¸åÉôÆ¹ÂÎ¤Ï¥¹¥²¥ÎÂô¤Ë¤º¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æü¹Ò123ÊØÄÆÍî¸½¾ì
¡¡8·î13Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤¹¤®¡£Ä¹Ìî¸©ËÌÁêÌÚÂ¼¤ËµÞî±ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æü¹Ò»ö¸ÎÂÐºöËÜÉô¡£¸æºÂ»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë»³¸ý¤Î¸øÌ±´Û¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©·Ù¤ÎÊóÆ»´±¤¬¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿ÊóÆ»¿Ø¤¬¤¾¤í¤¾¤í½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÖÈ¯É½¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©·Ù¥Ø¥ê¡È¤ä¤Þ¤Ó¤³¡É¤¬µ¡ÂÎÈ¯¸«¡£¾ì½ê¤Ï·²ÇÏ¸©¸æÁãÂë»³ÆîÆîÅì¼ÐÌÌ¡£µ¡ÂÎ¤ÏÄ¹Ìî¸©Â¦¤Ë°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¡×¡£
¡¡¸áÁ°5»þ55Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¸©·ÙÊóÆ»´±¤¬ºÆÅÙÂçÀ¼¤ÇÈ¯É½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¸©·Ù¤Î¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸À³°¤ËÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£³Æ¼Ò¤È¤âÄ¬¤¬°ú¤¯¤è¤¦¤ËËÌÁêÌÚÂ¼¤ÎÂÐºöËÜÉô¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤ÁÀÖ´ú¤Î¼èºà¿Ø¤Ï¡¢Á°Ìë¤ËÃÏ¸µÀî¾åÂ¼ºß½»¤Î¿·³¤½Å¿®¤µ¤ó¤È¡¢»ý»²¤·¤¿¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤Î5ËüÊ¬¤Î1¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½¤ÎÄÆÍîÃÏÅÀ¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿ÌîÉô¤ÎÄ¹ÌîÂ¦¤Ï¾ÃËÉÃÄ¤é¤ÎÏÃ¤«¤éÄÆÍî¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í²È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ»à³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©¶¤Î·²ÇÏÂ¦¤ÎÎÓÆ»¤ä¿ÀÎ®Àî¤Î¾åÎ®¤ÈÂô¤òÄ´¤Ù¤ÆÂç¼ØÁÒÂô¤«Ä¹¸ÍÂô¤¢¤¿¤ê¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸æÁãÂë»³¤ÎÆîÅì¤Ë¤Ê¤ë¡£¸å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏÅÀ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÄÆÍî¸½¾ì¤È¤Ï400m¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÆÍîÃÏÅÀ¤Ï¤½¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÌµÌ¾¤ÎÈøº¬¤Ç¡¢¥¹¥²¥ÎÂô¤Ëµ¡ÂÎ¸åÉô¤¬³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç4¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»öÁ°¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÆÍî¸½¾ì¼èºà¤òÆó¿Í°ìÁÈ¤Î2ÈÉ¤ËÊ¬¤±¡¢Ä¹ÌîÂ¦¤ÎÆîÁêÌÚÂ¼¤Î»°Àî¤È¾åÌîÂ¼¤Î»°´ô¤«¤é¿ÀÎ®Àî±è¤¤¤ËÁÌ¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¥ë¡¼¥È¤«¤éÄÆÍî¸½¾ì¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÉ¤ËÃÏ¿Þ¾å¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÆ»¤Ê¤Æ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¸«ÄÌ¤·¤Î¤¢¤ëÈøº¬¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥Ø¥ê¤Î²»¤ÇÍ¶Æ³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»³¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤¨¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÈøº¬¤ò¤á¤¶¤»¡£Ã«¤Ë¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö»þ¡¹¡¢¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿Æ»¤È¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡£²¼»³¤¹¤ë»þ¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡6»þÈ¾¤Ë¤Ï2ÈÉ¤Î4¿Í¤¬½ÐÈ¯¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ÎËÜÂâ¤Ï¼Ö¤Ç7»þ¤Ë¤Ö¤É¤¦Æ½¤ò±Û¤¨¤Æ·²ÇÏÂ¦¤Î¾åÌîÂ¼¤ò¤á¤¶¤¹¡£¥¬¥¿¥¬¥¿Æ»¤ÇÆ½¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë30Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£Æ»¤ÎÃ¼¤ÏÊø¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¤ÏÃí°Õ¤·¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æ½¤Ï»¨ÌÚÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¸«ÄÌ¤·¤Ï°¤¤¡£500m¤Û¤É¾åÌîÂ¼Â¦¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆîÊýÌÌ¤Ë¸æÁãÂë»³¤¬¸«¤¨¤ë¤¬¡¢±ì1ËÜ¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¼ä¤Ê²Æ»³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÌë¤«¤é¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¸æÁãÂë»³¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¾åÌîÂ¼À¾Â¦¤Î»°´ô¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï8»þ40Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Ìë¤ËÀÖ´úºë¶Ì¸©µ¼Ô¤¬ÃáÉã¤«¤é¾åÌîÂ¼¤ËÆþ¤ê¡¢ËÌÁêÌÚÂ¼¤Î¼èºàÃÄ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÅÏÃ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤¤¤¦ÇÀ²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÙÀî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ªÎé¤È»ö¸ÎÂÐºöËÜÉô¤Ë¤Ê¤ë¾åÌîÂ¼Ìò¾ì¤Î¾ì½ê¤Èµ÷Î¥¡¢¼èºàÃÄ¤¬½ÉÇñ¤¹¤ëÌ±½É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËË¬¤Í¤¿¡£
¡¡Ç¯ÇÛ¤Î¸æÉ×ÉØ¤¬¤ª¤é¤ì¡¢ËÙÀî´î»°Ïº¤µ¤ó¡¢¤ß¤è¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ã±ü¤µ¤ó¤Ï¤È¤ß»Ò¤µ¤ó¤Ç¤´¼ç¿Í¤Ï¼é¤µ¤ó¡£ºòÌë¤«¤éÎÄÍ§²ñ¡¢¾ÃËÉÃÄ°÷¤È¤·¤ÆÁÜº÷³èÆ°¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÁâÆ¶½¡¤ÎÃÉ²ÈÁíÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿´î»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¡¢Ìò¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤ä¼Ì¿¿²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ºòÌë¤Î¾åÌîÂ¼¤ÎÆ°¤¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼ã±ü¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌ±½É¤ò¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿É´¿Í¤â¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ÎÌ±½É¤âËþ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿Í¤äÆó¿Í¤Ï½ÉÇñ¤Ç¤¤ëÌ±½É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¬»¶¤¹¤ì¤Ð»Ø´ø·ÏÅý¤Ëóòó÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸«¤«¤Í¤¿¤ß¤è¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¶¤³¿²¤Ç¤â¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤Ê¤é¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤ß»Ò¤µ¤ó¤âð÷¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤âÌµÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¿¿ÈÄãÆ¬¤Ç¤ªÎé¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ëº£Æü¤Ç¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¸Î¤«¤é10Ç¯²á¤®¤Ë¤ß¤è¤¤¤µ¤ó¡¢´î»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÙÀî¤µ¤óÂð¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¸Â¸¼Ô¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤¹¤ëÃæ·Ñ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¡£¾åÌîÂ¼Ìò¾ì¤Ë¤Ïµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ´úÄ¹Ìî¸©µ¼Ô¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îµ¼Ô¤«¤éÀ¸Â¸¼Ô¤¬¼«±ÒÂâ¥Ø¥ê¤Ç¾åÌîÂ¼¤ÎÁí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤ÎÅÅÏÃÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤È¼Ì¿¿Éôµ¼Ô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2»þ´Ö¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥È¥ë¥Ø¥ê¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿¡£¼¡¡¹¤È¥Ø¥ê¤«¤éÀ¸Â¸¼Ô¤¬¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾Á°¤â²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Á´°÷½÷À¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬À¸Â¸¼ÔÁ´°÷¤¬¤Þ¤¿¥Ø¥ê¤ËÌá¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£À¸Â¸¼Ô¤Ë½Å½ý¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç2»þ´Ö¤â¼Ö¤ÇÍ¢Á÷¤Ç¤¤º¡¢¥Ø¥ê¤ÇÉÂ±¡¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÍâÆü¤Ï»ä¤¬ÄÆÍî¸½¾ì¤ò¤á¤¶¤¹¡£ÄÆÍî¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ¼Ô¤Î±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»³¤Î¾õ¶·¤ä¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢µ¼Ô¤È¤Îóòó÷¤¬µ¯¤¤ë¡£Ä¹´ü¼èºà¤À¤«¤éº£¸å¤Î´ë²è¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àè¹Ôµ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÅÐ¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¼Ô¤Ï4¿Í¤¤¤¿¡£Íâ¸áÁ°3»þ¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢Ä¹ÌîÂ¦¤«¤éÅÐ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢6»þ´ÖÁ°¸å¤Ï¤«¤«¤ë¡£¤Ö¤É¤¦Æ½¤ò±Û¤¨¤ÆËÌÁêÌÚÂ¼¤ËÆþ¤ê¡¢ÆîÁêÌÚÂ¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ»°Àî¤«¤éÂôÅÁ¤¤¤Ë»³¤ËÆþ¤ë¡£ÃÏ¿Þ¤Ç»³ÍÆ¤äÃÏ·Á¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸½¾ì¤â¿äÂ¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¹â¹»»þÂå¤Ë»³³ÙÉô¤Ç¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¼ç¤Ê»³¡¹¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2000mÂ¤é¤º¤Î»³ÍÆ¤äÃÏ·Á¤ÏÂçÂæ¡¦ÂçÊö¤Î»³¡¹¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£»³¤Ï¿¼¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬µÞºä¤âÂ¿¤¤¡£Á°Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢½ÃÆ»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼Ø¤ÎÃ¦¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä
¡¡¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢µÙ·Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¾å¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤ÈÌÚ¡¹¤ÎÀ¸¤¨Êý¤ä¹â¤µ¡¢¶õ¤Î¾õ¶·¤ÇÈøº¬¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¡³£Ìý¤ÎÆ÷¤¤¤ä¥Ø¥ê¤Î²»¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢Î¾ÂÜ¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿ÆùÊÒ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È·¤¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¡¤´ã¶À¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢»æÀÚ¤ì¡¢1000±ß»¥¡¢1Ëü±ß»¥¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¾ÜºÙ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÚ¤Îº¬¤Ã¤³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¸µ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤²¤Ê¤·¤Ë¾å¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Ø¤ÎÃ¦¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÚ¤Î»Þ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤â¾®Ä²¤Î¤è¤¦¤À¡£¹õ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¾õ¤Î¤â¤Î¡¢²«¿§¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¸½¾ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
