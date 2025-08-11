西武―楽天

10日のプロ野球、西武―楽天戦（ベルーナドーム）の始球式に、人気俳優の三浦翔平が登場。「人生で初めての始球式でした！」と公言した中、ノーバウンドでのストライク投球を披露した場面に反響が広がり、ネット上では「めっちゃうまい」「始球式初めてなのはびっくり」などの声が上がった。

球場が沸いた。マウンドに登場した三浦は、水色に彩られた西武のユニホームを着用。181センチのスタイルを際立たせながら振りかぶって右手から投じたボールは、ノーバウンドで捕手のミットへ。完璧な投球に、客席からは拍手が降り注いでいた。

「パーソル パ・リーグTV」公式インスタグラムが実際の映像を公開。ネット上でも投球シーンが拡散した中、ファンからは「めっちゃうまいよね」「人生初始球式とは思えない」「はじめての始球式でノーバウンド、ストライク。やっぱ凄いよ！！」「始球式初めてなのはびっくりだな」など、驚きの声が続々と寄せられていた。

投稿には、三浦のコメントも添えられ「人生で初めての始球式でした！投げる機会をいただきとても光栄です。野球経験も無く、普段こどもと柔らかいボールでキャッチボールなどをするくらいなので、うまく投げられるかなと少し不安に思っていましたが、始まる前に練習させてもらえたので良かったです」と、安堵していた。

試合は楽天が9-4で勝利。初回に2点先制を許すも、8回に一挙5得点を奪うなど打線がつながり逆転勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）