ＴＷＩＣＥのサナが、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮによる「タグ騒ぎ」について言及した。

最近、ユーチューブチャンネル「１１７」の「サナの冷タビュー」でサナの最後のインタビュー映像が公開された。

サナは、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮやタレントのＤＥＸが出演した日のことを振り返り、「あの日も本当に思い出深かった。急きょ集まった感じだったし、『冷タビュー』じゃなかったら絶対に一緒になれない組み合わせだったと思う」と語った。

さらにサナは、「話していいのかわからないけど、私のアカウントが（インスタの）ストーリーに上がったんです。それを見て、メンバーたちが私のチャンネルに出てくれたことを知ったんです」と明かした。

また、「それが収録してから間もない時だったから、何も言えなかったんです。『冷タビュー』に出演されたことも…言いたくてうずうずしていたけど、ずっと我慢して、待っていました。そして１カ月後に映像が出たんです」と話した。

Ｇ−ＤＲＡＧＯＮは今年４月、バンドＣｏｌｄｐｌａｙの来韓公演を観覧した後、自身のＳＮＳに認証ショットを投稿し、その際サナのアカウントをタグ付けして話題を呼んだ。二人の親交は知られておらず、熱愛説が浮上することになった。

その後、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが「冷タビュー」に出演し、サナと再会し、ＴＷＩＣＥがＣｏｌｄｐｌａｙの公演にスペシャルゲストとして参加していたことから、親しみを込めてタグ付けしたことが明らかになった。