歌手の氷川きよし（47）が10日放送のTBSラジオ「松本隆 風街ラヂオ」（日曜後11・00）にゲスト出演。昨年のNHK紅白歌合戦の歌唱を振り返った。

氷川は22年の紅白を最後に歌手活動を休止し、充電期間に。昨夏の25周年コンサートで1年8カ月ぶりに歌手活動を本格的に再開すると、年末の紅白歌合戦では03年にリリースし、同年の紅白でも披露した「白雲の城」を歌った。復帰後初のテレビ生歌唱だった。

番組アシスタントのフリーアナウンサー・竹内香苗が「凄い話題になりました。私も見ていて本当に胸に迫る、涙が出るような感じで」「凄く強い思いがあって出演されたのかな、歌を選ばれたのかなと」と話を振ると、氷川は「あえてあの曲を、『白雲の城』という曲を選ばさせてもらって」と明言した。

「はかまを着て、凜とした主人公を演じさせていただきまして」と続けると、「いろんな歌の世界を演じていきたいなっていう決意と、1人の人間としてはKIINA.っていう名前を自分で付けて、でもやっぱり氷川きよしっていう頂いた名前は一生自分は背負って、背負ってっていうとおこがましいですけど、ちゃんと責任を取って歌っていこうっていう決意が紅白歌合戦だったんですけど」との思いを明かした。