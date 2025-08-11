女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が10日、結婚したことを公表した。それぞれの公式サイトなどに文書を掲載して報告した。それぞれの報告全文は以下の通り。



【二階堂ふみの公式サイト全文】

ご報告

2025/08/10

二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。

今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです。

【カズレーザーのＸ全文】

平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。

私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます。

如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います。

これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。

どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです。

カズレーザー

二階堂ふみ

主役級の女優とお笑い芸人の異色カップル。ただ、二階堂は2016年に日本テレビ系「火曜サプライズ」に出演した際、好きな男性のタイプを聞かれ、カズレーザーの「顔がすごくタイプ」と告白していた。2017年には、日本テレビ系「しゃべくり007」で初共演。二階堂は「カズ様」と呼び、「お顔がカッコイイ」「今日ずっとドキドキしていました」などとコメントしていた。本格的な交際のきっかけや経緯などは明かされていないが、二階堂のコメントは“バラエティーを盛り上げるため”だけのものではなかったようだ。



二階堂は女優業と受験を両立させ、2014年に慶応に合格。カズレーザーも同志社大学出身で、東西の“私学の雄”出身同士、高学歴カップルの誕生となった。



