NCT WISH、神戸＆東京でアリーナ公演開催決定！9月のカムバックにも期待高まる

ボーイズグループNCT WISHが初の単独コンサートツアーの日本アリーナ公演日程を追加した。

「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH’」は熱い声援に応え、日本・兵庫と東京公演が新たに追加され、世界16地域にツアーを拡張する。

追加された来る2026年1月3〜4日の神戸・ワールド記念ホール、1月17〜18日の東京国立代々木競技場 第一体育館公演は、すべてアリーナ規模で行われる。

これによりNCT WISHは石川、広島、香川、大阪、北海道、福岡、愛知、兵庫、東京と、日本の9都市で17公演を開催する。

（写真＝SMエンターテインメント）NCT WISH

（写真＝SMエンターテインメント）

また、本日（8月11日）0時、NCT WISHの公式SNSに公開された3rdミニアルバム『COLOR』のスケジュールポスターは、色とりどりに染まったパレットのデザインのなかに豊かなコンテンツリリース日程を盛り込み、カムバックを待つファンをときめかせた。

スケジュールポスターによると、さまざまなムードのティザーコンテンツ、トレーラー動画、収録曲『Baby Blue』とタイトル曲『COLOR』のミュージックビデオなどを順次公開し、NCT WISHならではの色で今年の夏を華やかに染め上げる見通しだ。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は来る9月1日にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）