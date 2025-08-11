2025年8月第3週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

フラットに、軽やかに。
あなたらしく、そこにいて。

感謝される機会が増えそう。

なぜなら、今週のあなたには、問題解決の力が宿っているせい。かといって、別に張り切って働きかけなくてもいいのです。単なる雑談や何気ない感想が相手にとって特別なヒントとなり、ブレイクスルーが起こるのです。

個性化、差別化が裏テーマになるため、ちょっとマイナーな映画を見る、観光地化されていない土地を訪ねるにもよいタイミングです。仮に予想以上にハズしても、「違うな」「ダメだ、こりゃ」が「じゃあ、どう変える？」とポジティブ転換のきっかけになるので、ムダはなさそう。

愛と仕事は、休んでよし。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)