「ふたご座（双子座）」2025年8月11日〜8月17日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたらしく、そこにいて。
感謝される機会が増えそう。
なぜなら、今週のあなたには、問題解決の力が宿っているせい。かといって、別に張り切って働きかけなくてもいいのです。単なる雑談や何気ない感想が相手にとって特別なヒントとなり、ブレイクスルーが起こるのです。
個性化、差別化が裏テーマになるため、ちょっとマイナーな映画を見る、観光地化されていない土地を訪ねるにもよいタイミングです。仮に予想以上にハズしても、「違うな」「ダメだ、こりゃ」が「じゃあ、どう変える？」とポジティブ転換のきっかけになるので、ムダはなさそう。
愛と仕事は、休んでよし。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）フラットに、軽やかに。
