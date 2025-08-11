2025年8月第3週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

夏休みモードで、
リゾート＆バカンススタイルで。

楽しみましょう。

求めれば、素晴らしい体験ができそうです。「暑いし、面倒くさいし」とか言っていないで、夏を満喫しなくては！ 海へ行く、山に登る、お墓参りをする、終戦イベントに参加するなど、気になることをどんどんやってみると、想像以上の達成感に満たされそう。

「ずっと仕事ですよ」族も、スイカやかき氷、冷やしキュウリの丸かじり、おうち花火など、ちょっとした工夫でワクワクを取り戻せるでしょう。少し先の未来の楽しみを設定するのもオススメ。予約、約束が鼻先のニンジンになるはず。

愛は、マメな声掛けが喜ばれそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)