「おうし座（牡牛座）」2025年8月11日〜8月17日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。
リゾート＆バカンススタイルで。
楽しみましょう。
求めれば、素晴らしい体験ができそうです。「暑いし、面倒くさいし」とか言っていないで、夏を満喫しなくては！ 海へ行く、山に登る、お墓参りをする、終戦イベントに参加するなど、気になることをどんどんやってみると、想像以上の達成感に満たされそう。
「ずっと仕事ですよ」族も、スイカやかき氷、冷やしキュウリの丸かじり、おうち花火など、ちょっとした工夫でワクワクを取り戻せるでしょう。少し先の未来の楽しみを設定するのもオススメ。予約、約束が鼻先のニンジンになるはず。
愛は、マメな声掛けが喜ばれそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）夏休みモードで、
リゾート＆バカンススタイルで。
楽しみましょう。
求めれば、素晴らしい体験ができそうです。「暑いし、面倒くさいし」とか言っていないで、夏を満喫しなくては！ 海へ行く、山に登る、お墓参りをする、終戦イベントに参加するなど、気になることをどんどんやってみると、想像以上の達成感に満たされそう。
「ずっと仕事ですよ」族も、スイカやかき氷、冷やしキュウリの丸かじり、おうち花火など、ちょっとした工夫でワクワクを取り戻せるでしょう。少し先の未来の楽しみを設定するのもオススメ。予約、約束が鼻先のニンジンになるはず。
愛は、マメな声掛けが喜ばれそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)