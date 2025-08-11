¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤ÎÀ±¤È¤Ê¤ì¡ª
¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ´¶¤äÉÔ°Â¤¬¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤¬Â¿²á¤®¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡© Í×¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ±Î½¡¢Í§¿Í¡¢¼«Ëý¤Î¤ï¤¬»Ò¡¢Íê¤ì¤ëÂç¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£ÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Á´ÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥»¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¡£¤³¤³¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¤è¤Ã¤·¤ã¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¡ª¡×¤È¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡£¥¦¥½¤«¤é½Ð¤¿¤Þ¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤ë±¿¤Ó¤Ø¡£
°¦¤Ï¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
