»°¹¥¹¯»ù¡¢Âç¶¶¤¬½êÂ°¤¹¤ë±Ñ2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å ¡Ö³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡×¤È¸½ÃÏ»æ
Àè½µËö¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤¿±Ñ2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤ÏFWÂç¶¶Í´µª¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØLancashire Telegraph¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°¹¥¹¯»ù¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»°¹¥¤Ï28ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡£2019Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï±Ñ2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3Éô¹ß³Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ïºòµ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï±¦¥¦¥£¥ó¥°¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢±Ñ2Éô¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡×»°¹¥¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
»°¹¥¤â¡ÄÆüËÜÂåÉ½³¤³°ÁÈ¡¢¹ß³Ê¤ÎÈá·à¤Ëµã¤¤¤¿7¿Í
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï1Ç¯¤Ç3Éô¤«¤é2Éô¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¸Å¶¶µü¸è¡¢´äÅÄÃÒµ±¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£