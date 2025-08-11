ヒルトン沖縄北谷リゾートは、「トロピカルアフタヌーンティー」を7月8日から9月26日まで開催する。

スイーツは、ひまわりの花をイメージした夏の陽射しを思わせる「桃とエルダーフラワーのタルト〜ひまわり仕立て〜」、オレンジ果肉入りゼリーとパッションフルーツムースを組み合わせ、サンゴ礁をかたどったクッキーを飾り、涼しげで夏らしい世界観を演出した「パッションフルーツとオレンジのムース」、パイナップルの果肉を練り込んだ「パインのベイクドチーズケーキ」、マンゴープリンとライチジュレを重ねた二層仕立ての「マンゴープリンとライチのジュレ」、「ガレットブルトンヌ 北谷の塩のアクセント」、「バナナチョコムース 魅惑のグラサージュ」など全8種類を取り揃えた。

セイボリーには、ローストビーフとライム香る特製タルタルソースを調和させた「ローストビーフとライムのタルタル ラップサンド」、「シーフードのフルーツマリネ」など全4種類を用意する。

場所は3階ロビーラウンジ「マール」。提供時間は火曜から金曜までの正午から午後4時まで。前日午後5時までの完全予約制。料金はコーヒーまたは紅茶付きのティーセットが3,500円、モエ・エ・シャンドン グラス一杯付きのシャンパンセットが6,000円。税・サービス料込み。