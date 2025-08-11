「獲得できる可能性」“世界王者”の補強候補に日本代表アタッカーが！現地メディアが報道「ガルナチョよりはるかに成熟」
今夏のクラブ・ワールドカップを制したチェルシーは、アーセナルに移籍したノニ・マドゥエケの後釜の補強を画策しており、退団が濃厚なマンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アレハンドロ・ガルナチョの獲得に興味を示していると報じられている。
そんななか、専門メディア『Chelsea News』は「このウインガーの移籍金は約4000万ポンドと予想されており、チェルシーは20歳の彼よりも安価な代替案を検討する可能性がある」と報道。「チェルシーが獲得できる、統計的にアレハンドロ・ガルナチョの代わりとなる３選手」を紹介した。
ブラガのガブリ・マルティネス、セビージャのアルフォン・ゴンザレスとともに、名前が挙がったのが、ブライトンの三笘薫だ。
同メディアは、28歳の日本代表アタッカーについて、「ガルナチョと同程度の価格になるだろうが、違いはミトマのほうが実績があり、経験豊富でマンチェスター・ユナイテッドのスターよりもはるかに成熟している」と評価。こう見解を続けた。
「ミトマはブライトンで41試合に出場し、11ゴール・４アシストを記録した。彼の成績はマドゥエケとほぼ互角で、アシスト、クロス、ボールキャリー、PK以外でのゴールではガルナチョを上回った。この日本代表にはプレミアリーグのライバルであるアーセナルが興味を示しているが、アーセナルがマドゥエケを選んだということは、チェルシーが彼を獲得できる可能性があるということかもしれない」
現時点で具体的な動きはあるわけではないものの、補強候補になると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
