¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡×2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬±¿¤ÎÀ±¡¦ÌÚÀ±¤ÈÄ´ÏÂ¤ÎÀ±¡¦¶âÀ±¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¬Ê¡¤Ê¼§¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï¡¢¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¡Ö¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¡£°Õ³°¤ÊÌÌÇò¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤ÎÀ±¤È¤Ê¤ì¡ª
¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥Ð¥«¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¤·»»¤Ç¡ª
¥À¥á¡¼¥¸²óÉü¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Æ¤¬¼Â¸½¡£
±¿µ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Ã²½¤È¾º²Ú¡£
»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£
¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡£
¼ÂÁ©¼çµÁ¤Ç¡£
±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¼çµÁ¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÌÜ»Ø¤»¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤ÎÀ±¤È¤Ê¤ì¡ª
¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²ÆµÙ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¡¢
¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥Ð¥«¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡£
¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÍýÁÛ¤Î¼Â¸½¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¤·»»¤Ç¡ª
¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°ìÃÊÍî¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¡£
¥À¥á¡¼¥¸²óÉü¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë±¿µ¤¤Ï¡¢Âç¹¥Å¾¡õµÞ¾å¾º¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Æ¤¬¼Â¸½¡£
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡È°Õ¼±¹â¤á¡É¤Ç¡¢
±¿µ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°ì²óÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡£
¾Ã²½¤È¾º²Ú¡£
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÄäÂÚ¡¢±ó²ó¤ê¤Ç¡¢
»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£
¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆ¸¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢
¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡£
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°ìÊâÁ°¤Ø¡£
¼ÂÁ©¼çµÁ¤Ç¡£
¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¡ª
±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¼çµÁ¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)