『イケパラ』男子生徒役で「出演していたことに驚く俳優」ランキング！ 2位「間宮祥太朗」、1位は？【2025年調査】
学園ドラマの金字塔として多くのファンに愛され続ける『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』。魅力あふれるキャラクターや胸が高鳴る名場面は、今なお鮮やかに記憶に残ります。
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「男子生徒役で出演していたことに驚く俳優ランキング」を発表します。
2位には、間宮祥太朗さんが選ばれました。
間宮祥太朗さんは、元AKB48・前田敦子さんがヒロインを務めた2011年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜2011』で、放送部に所属しDJを目指す淡路圭介役を演じました。学内イベントを盛り上げる、明るくノリのいい好青年ぶりが印象に残っています。
回答者からは「あま目立つ役ではなかったから 今は主演をやっているのに」（40代女性／神奈川県）、「最近、好きな俳優さんですがこのドラマに出ていたことを知らなかったから」（30代女性／岐阜県）、「間宮祥太朗さんは、20代から沢山ご活躍されてる印象が強く、こんな若い頃から活動されていたことを存じていなかったからです」（30代女性／兵庫県）、「知らなかったので今から見て探したい」（30代女性／福岡県）などの声が上がりました。
1位に選ばれたのは、鈴木亮平さんでした。
鈴木亮平さんは、堀北真希さんがヒロインを務めた2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に出演。体力自慢が集まる第1寮に所属する空手部員・明石総一郎役を演じました。鍛え抜かれた肉体美という鈴木さんの大きな魅力を生かし、クセの強いの格闘派イケメンを個性たっぷりに演じていました。
回答者からは「現在は主役級の俳優だが、このときはあまり印象はなく出ていたことを数年後に知ってから。こんな役で出てたんだと感じた」（20代男性／東京都）、「視聴当時は特に意識して見ていなかった。見返して『いたの？！』となったし、本当に役ごとに印象が変わる役者さんだとおもった」（30代女性／東京都）、「他のドラマを見ていても生徒役のイメージがないから」（20代女性／大阪府）、「現在の役柄から、高校生のイメージが湧かないから」（50代男性／東京都）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
