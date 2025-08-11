【シアトル＝帯津智昭】米大リーグで現役時代につけた背番号「５１」がマリナーズの永久欠番となったイチローさん（５１）が１０日（日本時間１１日）、シアトルのＴモバイル・パークで記者会見に臨んだ。

前日の記念式典について、「昨日の景色は特別だった。シアトルはアメリカの僕のホームだなと、とても温かい気持ちになった」と感慨深げに語った。

満員のファンが見守る中で行われた記念式典。日本人選手の背番号がメジャー球団で永久欠番になるのは初めてで、大歓声を浴びた。イチローさんは「昨日の出来事は、この永久欠番も含めて、目標にも夢にもできないことだった。それが現実に起こったことが信じられない。人の思いがこれだけ自分を支えてくれていることを改めて感じた１日だった」と振り返った。

式典では、イチローさんがバットを片手で持って構える打席での様子をイメージした銅像が作られ、来年に球場に設置されることも発表された。イチローさんは「全く聞かされていなかったことだし、想像もしていなかったこと。センターに昨日、５１番の（永久欠番を示す）プレートを飾っていただいて、さらに銅像を立てていただいたら、僕は死んだ後も安心だなと思った」と言って報道陣を笑わせた。

この日のマリナーズ対レイズ戦前には、背番号「５１」のユニホーム姿で始球式に臨んだ。捕手を務めたのは、イチローさんの前にマリナーズで「５１」をつけていた通算３０３勝左腕のランディ・ジョンソンさん（６１）。「５１」はジョンソンさんの永久欠番にもなることが決まっており、同じ番号を背負った２人のレジェンドによる始球式となった。