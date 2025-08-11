ネームバリューが高いと思う「愛媛の公立進学校」ランキング！ 2位「今治西高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月3〜17日の期間、全国20〜60代の男女132人を対象に、「四国地方の公立進学校の印象」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、ネームバリューが高いと思う「愛媛の公立進学校」ランキングをご紹介します。
2位：今治西高等学校／27票2位は、今治市の県立「今治西高等学校」。愛媛大学、広島大学などの難関国公立大学に多くの合格者を輩出する県下有数の進学実績を誇り、全国大会で活躍する部活動を数多く有するなど、文武両道を実践する伝統校です。卒業生は、トランペッターで音楽プロデューサーの近藤等則さんをはじめ、政治家、アナウンサー、プロ野球選手など多方面で活躍しています。
1位：松山東高等学校／78票1位は、松山市の県立「松山東高等学校」。偏差値と難関国公立大学や医学部医学科などの大学進学実績で県内トップクラスを誇る進学校として知られています。歴史が古く、卒業生には俳人・歌人の正岡子規、俳人・高浜虚子、ノーベル文学賞を受賞した作家・大江健三郎さん、映画監督の伊丹十三さんなど、各界の著名人が名を連ねるほか、小説家・夏目漱石が教べんをとり、代表作『坊っちゃん』は、自身の松山での教師経験を基にした小説として知られています。
回答者からは、「県外で住んでいても聞いたことがあるから」（20代女性／香川県）、「愛媛では圧倒的に人気がある」（50代男性／徳島県）、「地域の中でも伝統があり、多くの卒業生が活躍している」（20代女性／東京都）、「愛媛といえばここ。自由だけど生徒たちの質がいい」（30代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
