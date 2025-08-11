脳性麻痺により「口で絵を描く」日本人画家、不自由な身体でもたった1人のニューヨーク行きに挑戦するワケ

口にくわえたペンで描いた絵は…

脳性麻痺で手足や発声に不自由があるアーティスト＆実業家の佐藤涼（りょう）さん。彼のニューヨーク行きは今回が3度目だ。ギャラリーでドローイングパフォーマンスを行うため、彼は障害を物ともせず、たった一人で地球の反対側までやって来た。

涼さんは創作する際には、鉛筆などを口にくわえて描く。昨年末は青森県立美術館でも個展を開催した。今回のニューヨークでのパフォーマンスはアメリカ人ピアニストで昨年ふとしたところで偶然に出会った友人、アリアナ・デローサさんとのコラボレーションだ。

アリアナさんが心にやさしく触れるような繊細で気品あふれるピアノ曲を奏でる中、涼さんは口にくわえた筆を静かに走らせていく。時に手の甲や膝などを使ってスケッチブックの角度を微調整しながら。

当初は何を描いているのか判然としなかったが、やがてそれがピアノを弾くアリアナさんの姿であることに気づかされた。わずか15分ほどのパフォーマンスだったが、固唾を呑んで見守っていた観客からは大きな歓声が湧き上がった。

アリアナさんは満面の笑顔を浮かべながら涼さんとハグを交わした。このパフォーマンスについて涼さんは後日、こう振り返った。「ピアノプレーだけで華があるアリアナさんの横で、私はどういう立ち回りが良いか考えました。どうしたらお客さんが重くならないだろうかと。なのでトークではロックシンガーみたいに煽ってみたんです」。

困っている人を助けるのは当然のこと

そもそも二人の出会いは2024年、日本からアメリカへ向かう航空機の中だった。アリアナさんについて、涼さんからは「（英語の）機内でコミュニケーションを取るのに困っていた私を助けてくれた」と聞いていたため、偶然隣り合わせたのかと思いきや、アリアナさんに話を聞くとその出来事の裏には涼さんの話を超える、思いがけないエピソードが隠されていた。

ちょうど一年前、初めて訪れた日本で文化や歴史、食などに魅了され、また今年の夏も日本を旅するというアリアナさん。当時のことを振り返る。

「その帰りの機内で、Ryoと客室乗務員との間に展開されている状況に気づきました。彼は自分のニーズを伝えるのに明らかに苦労していましたが、それに対して客室乗務員はせっかちで彼を避けようとし、まるで聞こえないかのように彼のことを話していました。私は見ていて苦痛でした」

その後、アリアナさんが涼さんの隣の座席の人に相談したところ快く席を変わってもらうことができ、彼の食事や投薬などを手伝ったという。二人の友情が始まった瞬間だ。席を替わってまで彼女を駆り立てたものは何か？

「私は教師でもありピアノ・スタジオも運営しています。生徒の中には障害のある人もいますから暗黙のニーズに注意を払うことは、何も特別なことではありません。正しいことのために立ち上がり困っている人を助けるように育てられたため、彼を助けたのは私にとって唯一のまともなことでした」

不自由な身体で「挑戦」し続ける理由

身体が不自由ながらもたった一人で渡航することについて、涼さんは「何より自分の成長のため」と語る。「ロックバンド時代もそうですが、もともと生きている内にいろんなことに挑戦したいと思っていました。なのに（行動が足りない）現状に嫌気がさし、そのような思いが起爆剤となって、海外での展覧会実現の模索のため、入念な計画を練って2019年、初めてニューヨークに行きました」。

また挑戦には困難が伴うが、（機内やホテルでは）「自分のことは自分で」が基本のため、“自分との勝負”となる。「よく『それは親切じゃない』と言ってくださる方もいますが、例えば咀嚼が悪い方に食事介助をし下手をすれば大事に至ることもありえるので致し方ありません」。

ニューヨークの街ではすれ違う人からさまざまな声がかかり、フレンドリーでオープンな印象を受けたと言う。若いころに路上ライヴをしていたため、声がかかると自然に笑顔で反応してしまうのだとか。そして物理的なバリアフリーも豊富だという印象を持ったという。

筆者の方は今回、涼さんのお世話を通して、初めて道路や店の段差など「障害物」を意識した。同時に自分が暮らす街（日々さまざまな事件が起こる街ではあるが、同時に）ここに住む人々の優しさにも改めて気づかされた。

障害を持つ人は自分自身しかわからない思いやジレンマが普段からあるだろうが、これについては「段差は交通規制や排水などの関係で仕方ないので、ちょっとしたテクニックでカバーしていくしかないです」と涼さん。また、文化が違うため、日本では見ず知らずの通行人から声がかかることはほとんどないが「ニューヨーカー同様に、日本も心ある方は困っている人を助けてくださいます。ただニューヨーカーは見た目や言葉のセンスがさっぱりしていてクールですね！」。

涼さんの困難を物ともしない姿勢から学ぶことや周囲に及ぼす良い刺激はたくさんある。彼のクリエーターとしての世界への挑戦は今後も続いていく。

【もっと読む】日本人が知らずにしている「アメリカの飲食店」で「やってはいけないこと」