ワンオペ育児でイライラ…2歳長女の言葉に救われた瞬間｜二人育児のキロク#12【ママリ】
なかなか泣き止まないへうくんに、イライラするマキノさん。ですが、くうちゃんの優しい言葉に心が軽くなった様子。孤独と戦わなければならないこともある、ワンオペ育児…上の子がいることで、気持ちが楽になることもあるそうです。
©warabeams
©warabeams
泣き止まない赤ちゃんに、時にはイライラしてしまうもの…。2歳の娘・くうちゃんの優しい言葉に救われますね。
©warabeams
©warabeams
ワンオペ育児では、孤独を感じることもありますね。イライラしたり、疲れたりしたとき、誰かがそばにいてくれるだけで、気が紛れる経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
©warabeams
©warabeams
時には寄り添い、ときには明るく気分転換させてくれるくうちゃん。その優しさに、胸が温かくなります。
ワンオペで2人育児は大変なこともありますが、小さなわが子が心のよりどころになってくれる時もありますね。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
©warabeams
©warabeams
©warabeams
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）