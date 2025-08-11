派手カワ「名古屋女子」がモテる理由９パターン
東京とも大阪とも違うセンスを持つ「名古屋女子」には、どうやらモテ子が多いようです。では、彼女たちのどんな点が世の男性に響くのでしょうか。そこに「男心をつかむヒント」が隠されているかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「派手カワ『名古屋女子』がモテる理由」をご紹介します。
【１】適度にワガママで小悪魔的なところがあるから
「お願いやおねだりが上手くて、すごく甘え上手（笑）」（２０代男性）など、自分の欲望に忠実な名古屋女子は、小悪魔的な魅力で男心を翻弄するようです。たまには男性を頼り、小さなワガママを言うと、あなたに夢中になる男性も多いのではないでしょうか。
【２】明るく社交的な性格で、飲み会が盛り上がるから
「名古屋嬢はノリがいい！ 合コンにはピッタリ」（２０代男性）など、場を明るくするパワーがある名古屋女子は、合コンや飲み会でも歓迎されるようです。飲み会では、率先して「最近あった面白い話」を披露してはいかがでしょうか。
【３】倹約家でいいお嫁さんになりそうだから
「名古屋人はムダ使いをしないって聞いたことある。奥様にしたら安心（笑）」（２０代男性）など、名古屋人の倹約家気質は、家計を守る主婦としては理想的であるようです。男性においしい節約メニューをご馳走してあげると、きっと感動してくれるでしょう。
【４】育ちのいいお嬢様なイメージがあるから
「実家暮らしの子が多いし、みんな箱入り娘なんじゃない？」（２０代男性）など、「大事に育てられたお嬢様」というイメージを持つ男性もいるようです。普段から「お嬢様」を彷彿とさせる、丁寧な言葉づかいや女らしい仕草を心がけましょう。
【５】気取ったところがなく、ラクに一緒にいられるから
「派手な見た目でも庶民派感覚の子が多い」（２０代男性）など、ツンとしたところがない名古屋女子は、どんな男性にとっても肩肘張らずに過ごせる相手であるようです。華やかで近寄りがたいと思われがちな女性ほど、自分から男性に話しかけ、親しみやすい内面をアピールしましょう。
【６】都会すぎず田舎すぎず、いろんな地方の人と感覚が合うから
「あんまり育った環境が違うと大変そう…」（２０代男性）など、名古屋の「ちょうどいい感じ」の地方都市っぷりは、いろいろな地方の人の共感を得られそうです。初対面の人とは出身地の名物など、お互いの地元トークに花を咲かせてはいかがでしょうか。
【７】結婚を重んじる土地柄上、幸せな結婚ができそうだから
「結婚生活を大切に考えてそうで、付き合っていても安心感がある」（２０代男性）など、派手な結婚式でも知られる名古屋の女性を、結婚向きと判断する男性もいるようです。男性の前では、結婚に対する真剣さをさりげなく語ったほうがいいでしょう。
【８】華やかな見た目で、デートをすると優越感があるから
「見た目を気にするかわいい子が多いと思う」（２０代男性）など、お洒落好きの「名古屋嬢」として知られる名古屋女子は、連れて歩く男性に優越感を抱かせる存在のようです。「気合い入れすぎ？」などと思わず、デートでは思い切ったお洒落をしましょう。
【９】方言丸出しな子が多く気さくな印象だから
「関西ほどじゃないけど名古屋弁も直らないよね（笑）。すごく親しみやすい」（２０代男性）など、名古屋女子は方言丸出しで話すことが多く、そのことが男性に親近感を抱かせるようです。名古屋弁に限らず方言を使うだけで、グッと気さくな印象になるのではないでしょうか。
ほかにも「名古屋女子のこんなところがモテる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
