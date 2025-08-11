明日12日(火)も西日本から東海を中心に大雨に警戒。13日(水)以降は高気圧に覆われて、晴れて厳しい暑さが復活するでしょう。お盆を過ぎてもまだまだ暑さに警戒が必要です。

12日(火)〜18日(月)の天気

明日12日(火)にかけて、前線は西日本日本海側から東北に停滞し、前線上の低気圧が次々と通過していく見込みです。このため西日本から北日本にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。発達した雨雲が次々とかかり、西日本や東海を中心に大雨の恐れがあります。引き続き、土砂災害や河川の増水、氾濫に警戒し、今後の最新の情報をご確認ください。





また、強い台風11号が、日本の南から沖縄の南を西よりに進み、明日12日(火)から13日(水)に強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では、12日(火)から大しけとなり、13日(水)は暴風となる見込みです。暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。風が強まる前に早めの台風対策を行うようにしてください。また、13日(水)は前線の活動が弱まり、晴れ間の出る所が多いですが、本州付近でも所々で雨が降るでしょう。14日(木)以降は高気圧に覆われて西日本を中心に晴れる所が多くなりそうです。気温が再び上がり、35℃前後の猛烈な暑さが戻るでしょう。東海や関東も晴れる日が多いですが、17日(日)は関東で曇りや雨となりそうです。東北は14日(木)頃まですっきりしない空模様ですが、15日(金)以降は晴れる日が続くでしょう。北海道はこの一週間晴れる日が多いですが、15日(金)と18日(月)は曇りや雨となりそうです。

19日(火)〜24日(日)の天気

19日(火)以降、沖縄をはじめ、九州から東北は、連日晴れる日が続くでしょう。ただ、19日(火)は関東で一時的に雨が降りそうです。名古屋や東京など、35℃前後の猛烈な暑さになる日もあり、まだまだ暑さに警戒が必要です。北海道は雲の多い日が続くでしょう。24日(日)は近畿や関東、東北で雨が降りそうです。その他は大体晴れるでしょう。



お盆を過ぎても猛烈な暑さは収まりそうにありません。引き続き、こまめな水分補給や適度な塩分補給を心掛けたり、エアコンを適切に使用したりして、熱中症には引き続きご注意ください。