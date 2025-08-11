¥Ë¥Ò¥ë¤Ç½Â¤¤¡ÖÅ·ÃÎÌÐ¡×¡¡¼Â·»¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡É¤È¤Ï
¡¡¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿»þÂå·à¤Î100¿Í¡£Âè34²ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ40Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥Ò¥ë¤Ç½Â¤¤ÇÐÍ¥¡¦Å·ÃÎÌÐ¡Ê1931¡Á1985¡Ë¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¡ÖÅ·ÃÎÌÐ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ð±éºîÉÊ
¡¡1985Ç¯¤Ë54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¡¢Ë×¸å40Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ÃÎÌÐ¡£°ãË¡¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÁÜºº¤â±Þ¤ï¤Ì¡ÖÈó¾ð¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î²ñÅÄ·º»ö¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÎÄ´ñÅª»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤ÀÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ö¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ÎÈþ½÷¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤ÎÌ¾ÃµÄå¡¦ÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¤¿¤êÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¼ÀÑ¤ß¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»þÂå·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1959Ç¯¤Î¿·ÅìÊõ±Ç²è¡ÖÅì³¤Æ»»ÍÃ«²øÃÌ¡×¡£
¡¡È÷Á°²¬»³¤ÎÏ²¿Í¡¦Ì±Ã«°Ë±¦±ÒÌç¡ÊÅ·ÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¤ª´ä¡Ê¼ã¿ù²ÅÄÅ»Ò¡Ë¤È¤ÎÃç¤òÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÉã¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤ò»Â»¦¡£¹¾¸Í¤Ø½Ð¤ÆÉÏµçÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢´úËÜ¡¦°ËÆ£´îÊ¼±Ò¡ÊÎÓ´²¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¤ªÇß¡ÊÃÓÆâ½ß»Ò¡Ë¤Ë¸«À÷¤á¤é¤ì¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª´ä¤ËÆÇ¤ò°û¤Þ¤»¤¿¾å¡¢°ÄËà¤ÎÂð±Ù¡ÊÂçÍ§½ã¡Ë¤Ë¸À¤¤´ó¤é¤»¤ÆÉÔµÁ¤Îºá¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤è¤¦¤È´ë¤Æ¤¿¡£¤ªÇß¤È½Ë¸À¤ò¤¢¤²¤¿°Ë±¦±ÒÌç¤Î¤â¤È¤ËÆÇ¤ÇÌµ»Ä¤Ê·ÁÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª´ä¤¬Ë´Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡»¦¤µ¤ì¤¿Âð±Ù¤È¤È¤â¤Ë¸ÍÈÄ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤ì¡¢°Å¤¤¿å¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤ë¤ª´ä¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯°Ë±¦±ÒÌç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤·ÁÁê¤À¤¬¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¶¯¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¡È°¤ÎÈþ¡É¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£²øÃÌ±Ç²è¤ÎÌ¾¾¢¡¦ÃæÀî¿®É×´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Û¥é¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¾¡¿·¤È¤ÎÂÐ·è
¡¡¤â¤¦°ìºî¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬62Ç¯¸ø³«¤ÎÂç±Ç±Ç²è¡ÖºÂÆ¬»ÔÊª¸ì¡×¡£¾¡¿·ÂÀÏº¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÓ²¬½õ¸ÞÏº¡ÊÌø±ÊÆóÏº¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤ï¤é¤¸¤òÃ¦¤¤¤ÀºÂÆ¬»Ô¡Ê¾¡¡Ë¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëºûÀî°ì²È¤Î½õ¤Ã¿Í¡¦Ê¿¼êÂ¤¼ò¡ÊÅ·ÃÎ¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡½¡½¡£Àî¤Ù¤ê¤ÇÄà¤ê»å¤ò¿â¤ì¤ë»Ô¤Î¤â¤È¤Ë¹õ¤¤ÃåÎ®¤·¤ÎÊ¿¼ê¤¬¡¢¥¶¥Ã¡¢¥¶¥Ã¤ÈÁð¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¯¡£¡Ö¤¢¤¿¤·¤â¤ä¤¯¤¶¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦»Ô¤È¡Ö¹¾¸Í¤Î¿©¤¤¤Ä¤á¼Ô¤À¡×¤È¼«ÓÞ¤¹¤ëÊ¿¼ê¡£¸ß¤¤¤ËÃÏ¸µ¤ä¤¯¤¶¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¢¹õ¤¤¤ä¤êÊý¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»Ô¤ÏÉâ¤¤Îµ¤ÇÛ¤À¤±¤Çµû¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Ê¿¼ê¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¸«È´¤¯¡£Æó¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¸ß¤¤¤ÎÎÏ¤òÇ§¤á¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢½ÉÌ¿¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡£
¡¡70Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È³èÆ°¤Î¾ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°Ü¤ê¡¢²ÃÆ£¹ä¡¦¼ç±é¤Î¡ÖÂç²¬±ÛÁ°¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¥«¥ß¥½¥ê¤È°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëÍ¿ÎÏ¡¦¿À»³º¸Ìç¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É½Â¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç±éºî¤Ç¤Ï73Ç¯¤Î¡ÖÌµ½É»ø¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£Ææ¤Î¿ÍÊª¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÉµÒ½¸ÃÄ¤Î¥²¥ó¡ÊÅ·ÃÎ¡Ë¤¬¡¢ÙÝ¤òÇË¤Ã¤ÆÈ´¤±Ç¦¤ÎÌµ¿¦»ø¤Ê¤é¤Ì¡ÈÌµ½É»ø¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸µÆ±Î½¤¿¤Á¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âè1ÏÃ¤Ë¤ÏÅ·ÃÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÆÍ§Ìò¤Ë»³ºêÅØ¡¢¼¹Ù¹¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¸µÃç´ÖÌò¤ËÏª¸ýÌÐ¤È¡Ö¾¼ÏÂ¤Î½Â¤¤´é»°¿ÍÃË¡×¤¬Â·¤Ã¤¿¡£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦´ÆÆÄ¤Ï¸Þ¼Ò±ÑÍº¤À¡£
¡¡80Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¸ä³Ú¿§¤¬¶¯¤¤ºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¼Â¤Ïµ¤¤µ¤¯¤ÊÀ³Ê
¡¡81Ç¯¤Î¡Ö°Ç¤ò»Â¤ì¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï°ÆÁÀ¯¼£²È¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ê»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¡Ë¤ÈÀï¤¦±£Ì©¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ä¹²°¤Ë½»¤à·õ¤ÎÃ£¿Í¡¦Ä»»ô¿·¼¡Ïº¡ÊÅ·ÃÎ¡Ë¡¢²ÐÌô¤È»Å¹þ¤ßÁä¤ò¸¯¤¦°ÄËà¤Î°ÂÀÆ¡Ê»³¾ë¿·¸à¡Ë¡¢ÀøÆþ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¶âµûÇä¤ê¤Î¥Æ¥Ä¡Ê»°±º¹À°ì¡Ë¡¢¾®±´¤Î»Õ¾¢¤Ê¤¬¤é¼Â¤Ï½÷Ç¦¼Ô¤Î½í¡Êºä¸ýÎÉ»Ò¡Ë¡¢±£Ì©¸¤¡¦²Ð»³¤À¡£Å·°æ¤«¤éÆÇÌô¤ò¤¿¤é¤·¤¿¤ê¡¢°¿Í¤Î¸ý¤ËÇúÌô¤òÆþ¤ì¤ÆÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤»Å»ö¤Ö¤ê¤À¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·¼¡Ïº¤¬»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÅÂÍÍ¤ËÊÑÁõ¤·¡¢Àº¹ª¤Ëºî¤Ã¤¿¥Ë¥»´é¤ò¥Ù¥ê¥Ù¥ê¤È¤Ï¤¬¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤´Â¸ÃÎ¡ÖÈþ½÷¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº¤ÎÆÀ°Õµ»¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸×ÌÓ¤Ç¸¤¤²Ð»³¤ÏÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¹ÃÈå¸¤¡£Å·Á³µÇ°Êª¤È¶¦±é¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡ÈÕÇ¯¤Î¼ç±éºî¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¼ê¼ù°ìÏº¡¦¸¶ºî¡Ö½½Ï»Ê¸¤«¤é¤¹Æ²¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Î2ºî¤À¡£
¡¡¹¾¸Í¤ÎÄ®³Ñ¤Ç¡Ö°ì¸«½½Ï»Ê¸¡×¤Ç¼êÁê¿ÍÁê¤ò¸«¤ë¡È¤«¤é¤¹Æ²¡É¡ÊÅ·ÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤¹¤ì¤Ð»Ò¤â¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÉ×ÉØ·ö²Þ¤ÎÃçºÛ¤Þ¤Ç¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¡£¤ªµÒ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê²È¤Î½Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢°¿ÍÁê¼ê¤Ë¡Ö»àÁê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÁê¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¹û¤±¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ¤¤ÃåÎ®¤·¤ÇÊÔ¤ß³Þ¤òÈï¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¿äÍý¤È·õ¤ÎÎÏ¤Ç°¤ËÄ©¤à¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤«¤é¤¹Æ²¤Ï¡¢Å·ÃÎÌÐ¼«¿È¤¬ÌÀ¤ë¤¤»°ËçÌÜ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤ÏÀ¸Á°¡¢Å·ÃÎ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ËÈà¤Î·»¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î±±°æ·°¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½Ð±éºî¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¼ò¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¶ì¼ê¡£²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Þ¯Íî¤â¤ï¤«¤ëµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç»þÂå·à¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï°áÁõ¤È¥Þ¥²¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ¬»¦»Å³Ý¿Í¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¶Ë°¿Í¤Èµ¤¼å»ø¤ÎÆóÌò¡¢¡Ö±ÀÌ¸¿Îº¸±ÒÌç¡×¡Ê´Ø¥Æ¥ì¡Ë¤Î´°àú¤ÊÅð¤ß¤òÆ¯¤¯ÅðÂ±¤ÎÆ¬¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥Ò¥ë¤Ç½Â¤¤ÌòÊÁ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢ÁÇ´é¤ËºÇ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤«¤é¤¹Æ²¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¡Ê¤Ú¤ê¡¼¡¦¤ª¤®¤Î¡Ë
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£»þÂå·à¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢»þÂå·à¼çÂê²Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹CD¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Å·¹ñ¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²°¦¹¥½÷»ÒÉô¡×ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤À¤±¤¬¿ÍÀ¸¤µ¡×¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Þ¥²¤¬¥¹¥´¤¤!!¡¡¥Þ¥²½÷Åª»þÂå·à¥Ù¥¹¥È100¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ÓÌî¤òÊâ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
