´ñºö¡ÖÄ«¥É¥é¤Þ¤¿¤®¡×¤â¼ºÇÔ¡©¡¡¥Õ¥¸¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤¬°ì¸þ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤¬°ì¸þ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£º£½Õ¡¢8»þ14Ê¬¤ËÈÖÁÈ³«»Ï¤È¤¤¤¦¡È´ñºö¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬¡Ä ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÈÍÌ¾ÇÐÍ¥¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÊ¿Æü¤Î¸áÁ°8»þ¤Ï¡¢³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤¬°ìÀÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£NHK¤Ï2010Ç¯¤Î¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×°Ê¹ß¡¢Ä«¥É¥é¤Î³«»Ï»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡¢TBS¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡¢¥Õ¥¸¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤òºÇ½é¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ÏÆü¥Æ¥ì¤À¡£23Ç¯4·î¤«¤é8»þ½ªÎ»¤À¤Ã¤¿¡ÖZIP¡ª¡×¤ò9»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¤ò9»þ³«»Ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÀµ»þ¤¬ÈÖÁÈ³«»Ï»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò8»þ14Ê¬¤È¤¤¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»þ´Ö¤Ë»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£½Õ¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤À¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç8»þ½ªÎ»¤À¤Ã¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò±äÄ¹¤·¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï8»þ14Ê¬³«»Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8»þ¤Þ¤¿¤®¤ÏNHK¤ÎÄ«¥É¥éÂÐºö¤È¡¢¶È³¦Åª¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ì¤¬¡ØZIP¡ª¡Ù¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤·¤¿¤Î¤â¡¢8»þ¤ÎÄ«¥É¥é³«»Ï»þ´Ö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈÊÔÀ®¤ÏÆü¥Æ¥ì¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ç¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÄ«¥É¥é½ªÎ»Ä¾Á°¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤®¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦´ñºö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´ñºö¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
À¸ÊüÁ÷¸þ¤¤Ç¤Ê¤¤ÉðÅÄÅ´Ìð
¡Ö¡È¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼ºÇÔ¡É¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç7¡óÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï2¡Á3¡ó¤·¤«¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡§°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¤·¤«¤â¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ1°Ì¤Î»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤«¤é¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤â¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤â»Ê²ñ¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¤À¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¤äÉðÅÄÅ´Ìð¤é¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤è¤¯Ã¡¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤ä¥¥ã¥é¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£À¸ÊüÁ÷¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¾éÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÈà¤ÎÏÃ¤â¡¢À¸ÊüÁ÷¤À¤È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÉðÅÄ°Ê³°¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖMC¤ÎÃ«¸¶¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶ÅÙ¤ä²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔÅÙ¤Ê¤É¤ò»ëÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é»ëÄ°°ÕÍß¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«Ã×Ì¿Åª¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
8»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â
¡ÖÎ¢ÈÖÁÈ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£8»þ14Ê¬³«»Ï¤Î¿·ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤ÏÎòÂåºÇÄã»ëÄ°Î¨¤ÎÊ¿¶Ñ13¡¦1¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤ÈÆ±Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï½µÊ¿¶Ñ¤¬16¡óÂæ¤È¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤â¤¢¤ë¡£Â¾¶É¤Î¸ÇÄêµÒ¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ»ëÄ°½¬´·¤òÊø¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡È¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼ºÇÔ¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò8»þ14Ê¬¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î14Ê¬´Ö¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢8»þ¤Þ¤¿¤®¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ã´³²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Ê¤é¤Ðº¬ËÜ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö8»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÃ«¸¶¤¬¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ«¸¶¿§¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¤È»×¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¤ä´ë²èºî¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×»þÂå¤ÎÃ«¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¶µÍÜÈÖÁÈ¡Ö°Î¿Í¤ÎÇ¯¼ý¡¡How much?¡×¡ÊE¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¡SDGs¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖBS10¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥¯¥¤¥º ¥¢¥¿¥Ã¥¯25¡×¡ÊBS10¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤è¤ê»Ê²ñ¤Î»Å»ö¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃ«¸¶¡¢6¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
