¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Çµ¯¤¤¿ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ï¡¢¿ô½½¿Í¤Î»à¼Ô¤È¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÈòÆñ¼Ô¤ò½Ð¤¹¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐÎ©¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤¯¤¹¤Ö¤ëÎÎÍ¸¢¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯Ëä¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ÐºÑ³Êº¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤¿Î¹¹Ôºî²È¤Î²¼ÀîÍµ¼£»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶Ê¶Áè¤Ï¡¢7·î28Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÃç²ð¤Ç¡¢°ì±þ¤ÎÄäÀï¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â¾®¤µ¤Ê¾×ÆÍ¤Ïµ¯¤¡¢¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¶¾ðÀª¤Î°²½¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤Ï5·î²¼½Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î²¼½Ü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯¤Î2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ñ¶¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¡£ÉÂ¿Í¤ÏÁá¤¯¥¹¥ê¥ó¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï800¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¶¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ²á¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡£¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¿¥¤Â¦¤Î¥¹¥ê¥ó¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç5»þ´Ö¤Û¤É¡£¥¹¥ê¥ó¤ÎÉÂ±¡¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ñ¶¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Îº¬µò¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¹ñ¶¼þÊÕ¤Çµ¯¤¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñ¶¤«¤é¥¿¥¤Â¦¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÅÀ¤Ë·ú¤Ä¥×¥é¥µ¡¼¥È¡¦¥¿¡¦¥à¥¨¥ó¡¦¥È¥à¤È¤¤¤¦¥¯¥á¡¼¥ë»û±¡¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤¬¿¯Æþ¡£¤½¤³¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñ²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¥¿¥¤Â¦¤¬¹³µÄ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¶öÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼«¹ñ¤Î°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¿Í¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¥×¥ì¥¢¥Ó¥Ò¥¢»û±¡¤ò¤á¤°¤ë²Ð¼ï
¡¡¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÌäÂê¤Ï¡¢1863Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ò¿¢Ì±ÃÏ¤Ë¤·¤¿»þÂå¤ËÁÌ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÏÆÈÎ©¤¹¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¤È¤Î¹ñ¶¤ÏÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·¸ÁèÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥×¥ì¥¢¥Ó¥Ò¥¢»û±¡¤¬¤¢¤ë¡£³³¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë»û±¡À×¤Ç¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¸å¤Ï¥¿¥¤¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÈÎ©¸å¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÎÎ¤È¤¤¤¦È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¥¿¥¤¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¬¡¢²Ð¼ï¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1991Ç¯¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î°äÀ×¤ò¥¿¥¤Â¦¤«¤éË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¸ý¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÄó¼¨¤·¡¢ÇÒ´ÑÎÁ¤òÊ§¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤ÀÐÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤¿Àè¤Ë°äÀ×¤ÎÃæ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¡¦¥Ý¥ÈÇÉ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊ¼»Î¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¶á¤¯¤Ç³Í¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÆù¤ò¥¿¥¤¿Í¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥ë¡¦¥Ý¥ÈÇÉ¤Ï´í¤Ê¤¤¤¬¡¢³§¤Ç°ì½ï¤ËË¬¤Í¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡°äÀ×¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¡¢¤³¤Î°äÀ×¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤Â¦¤«¤é¤³¤Î°äÀ×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«
¡¡¤³¤Î¹ñ¶¤ò¤á¤°¤ë¾×ÆÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿²ó¤âµ¯¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡×¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¾×ÆÍ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿7·î24Æü¡¢É®¼Ô¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤«¤é·â¤¿¤ì¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤¬¥¿¥¤Â¦¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÃåÃÆ¡£»Ò¤É¤â¤ò¤Õ¤¯¤à12¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¤ÏÀïÆ®µ¡¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Î·³»öµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¿À·Ð¼Á¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï¥¿¥¤¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤ÎP¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¿Ö¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¼ê¤ÎÏÃÂê¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¿¥¤Â¦¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸©¤Ï¡¢¸µ¡¹¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÎÅÚ¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÎ®¤ì¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¡Öº£²ó¤Î¾×ÆÍ¤Ç°¤¤¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡×¤È¤â¤È¤ì¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÈà¤é¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤ÎA¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤òÂ©»Ò¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¥Ù¡¼¥È¡¼¥¿¥ó¼óÁê¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¡Ê¥¿¥¤¼óÁê¤¬¼«¹ñ¤Î»ÊÎá´±¤ò¡Ö¥¿¥¤À¯ÉÜ¤ÎÅ¨¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤òÎ®½Ð¤µ¤»¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏµÁ·»Äï¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Ø¤ÎÈóÆñ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¹ª¤ß¤ËÀú¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎµÞÀ®Ä¹
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î³¹¤Ç¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ë¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¡¢¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ë¡¢¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤Î³ÈÄ¥¤ä¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤À¡£À°È÷¤µ¤ì¤¿¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¸ø±àÅÔ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÅö»þ¡¢¤½¤Î¹©»ö¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤éPCR¸¡ºº»ÜÀß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Î¿·¶õ¹Á¤¬³«¹Á¡£º£Ç¯¤Ï¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Î¿·¶õ¹Á¤â´°À®¤¹¤ë¡£
¡¡¿Í¡¹¤ÎµëÎÁ¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ç¤Ï·îµë1000¥É¥ëÁÈ¤Ï¤â¤¦ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎµëÎÁ¤â¡¢ËèÇ¯·îµë¥Ù¡¼¥¹¤Ç30¡Á45¥É¥ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Í¢ÆþÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¹âµéÅ¹¤À¤¬¡¢Ï¢Æü¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÈÇ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Î¹â¹»À¸¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ5¥É¥ë°Ê¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï³Î¼Â¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØ¸å¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤Î´Ö¤Ë¤Ï·ÐºÑ³Êº¹¤Î¹Â¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤µ¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¥¿¥¤¤È¤Î·ü°Æ¤Ç¤¢¤ë¹ñ¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°Õ¼±¤Ë¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¤Ï²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢ÄÌ¿®¡¢ÅÅÎÏ¤âÄä»ß¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¿¥¤´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬²¿¸®¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¥¿¥¤»º¤ÎµíÆý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥é¥Ã¥ÈµíÆý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤ÎP¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÄ«¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÎä¤¿¤¤¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¥¿¥¤¤ÎµíÆý¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹ñ¶Ê¶Áè¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Þ¤¹¡×
¥¿¥¤¤Ë¤Ï¡Ö²¼¤Ë¸«¤ë¡×°Õ¼±¡©
¡¡7·î24Æü¤Î¾×ÆÍ¤Î2Æü¸å¡¢É®¼Ô¤Ï¥¿¥¤¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÎ¦Ï©¤òÄÌ¤ë¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆÃÊÌÏÈ¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¹ñ¶¼þÊÕ¤Î³¹¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñ¶¼þÊÕ¤Î¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃæ¹ñ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡·úÀß²ñ¼Ò¤Î¤Ë¶Ð¤á¤ëN¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤À¡£
¡¡8·î2Æü¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹ñ¶Ê¶Áè¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢W¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥¿¥ó¼óÁê¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¤Ï¹ñ¶ÌäÂê¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¿¥¤¤«¤é¤Î±ç½õ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ê¢¡£·ÐºÑÎÏ¤ä·³»öÎÏ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¡£¤â¤Ã¤Èµ£Á³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¡×
¡¡²£¤Ë¤¤¤¿R¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¤³¤¦¤â¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥¤¤Î·Êµ¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ò¾¦·÷¤Ë¤È¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áá¤¯¹ñ¶ÌäÂê¤ò²ò·è¤µ¤»¤Æ¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Âæ»ì¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¿Í¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î°Õ¼±¤â¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ò¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤ÎP¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¹ñ¶Ê¶Áè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
