¡¡¿·¸«»Ô¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¿·¹ÛÊª¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹ÀÐ¡×¤¬¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è°ËÅçÄ®¤Î¡Ö¿Í¤È²Ê³Ø¤ÎÌ¤Íè´Û¥µ¥¤¥Ô¥¢¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¡¢¿·¸«»Ô¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¹ÛÊª¸¦µæ²È¤ÎÅÄî´ËþÍº¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¸«»Ô¤ÎÂçº´»³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿æÇ¿é¤Ë¹õÎÐ¿§¤Î¹ÛÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅìµþÂç³ØÊªÀ¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¹ÛÊª¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²½³ØÁÈÀ®¡¦·ë¾½¹½Â¤¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·µ¬¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝ¹ÛÊª³ØÏ¢¹ç¤Î¿·¹ÛÊª¡¦Ì¿Ì¾¡¦Ê¬Îà°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¹ÛÊª¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤ÎÅ·¾ÈÂç¿À¡Ê¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹¤ª¤ª¤ß¤«¤ß¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥Ô¥¢¤Î²¬À®Èþ³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¹ÛÊª¤äÃÏ³Ø¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£