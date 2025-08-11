¡ÔË½¹ÔÆ°²è¤ËÈãÈ½»¦Åþ¤Î²Ö°æÁÈ¡Õ¼ÒÄ¹¤é¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤Ç²ñ¼Ò¤Îº£¸å¤Ï¡Ä¸µ½¾¶È°÷¤Ï¡Ö²òÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷Ãæ¡×¡¢²ñÄ¹¤Ï¡Ö²òÂÎ¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤ï¤«¤ë¡×¤È²óÅú
¡¡º£Ç¯5·î¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¡Ö²Ö°æÁÈ¡×¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬SNS¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¡£¤à¤»¤Óµã¤¯¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬¡Ö»õ¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤È²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö2025¡¿03¡¿25¡×¤ÈÆüÉÕ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¾¯¤·¶¼¤·¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª¡Ó¡Ò²¶¤Î¤³¤È¡¢çÓ¤á¤ë¤Ê¤è¡ª¡Ó²Ö°æÁÈ¤Î¡È¥ä¥Ð¤¤²ñ¼ÒLINE¡É
¡¡Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëÃËÀ¤¬¼ÒÄ¹¡¢Èï³²¼Ô¤¬½¾¶È°÷¤À¤È¡ÈÆÃÄê¡É¤µ¤ì¡¢¡ÒÈÈºá¤À¤è¤Ê¤³¤ì¡Ó¡ÒÉáÄÌ¤ËË½¹Ôºá¤Ç¤Ï¡©¡Ó¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥·¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤í¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¹¥Þ¥¤¥ë´ë¶È¡×¤ä¡Ö»¥ËÚ»Ô¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹plus´ë¶È¡×¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¾Ú¡¦ÅÐÏ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ´6·ï¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢4¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆþ»¥»²²Ã¤ÎÄä»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡6·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÈÌò°÷¤ÎÃË¤Õ¤¿¤ê¤¬½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡¡£¼ÒÄ¹¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¸µ½¾¶È°÷¤À¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤È¤Ï30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¼«¿È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢²Ö°æÁÈ¤Ï²òÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó10Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÃËÀ¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç²Ö°æÁÈ¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ºÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ°²è¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î¿ÆÂ²¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÅÚÌÚ¶È³¦¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢ËèÈÕ¡¢ÈÓ¿©¤¤¤Ë¼ÒÄ¹¤Î²È¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÒÄ¹¤ÏÀâ¶µÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤ÈÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤Ï¼ÒÄ¹¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤ò¿¼¤¯Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¼ÒÄ¹¤Ï3ÂåÌÜ¤Ç¡¢¸½ºß¤Î²ñÄ¹¤È·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹çÊ»¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÄ¹¤È¼ÒÄ¹¤Ë·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½²ñÄ¹¤Ï¡¢²Ö°æÁÈ¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÄ¹¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ø¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ù¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤â·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡²ñÄ¹¤Ë¤â¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£ÁûÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Êº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1939Ç¯¤Ë¡ÖÅÚÌÚÀÁÉé¶È²Ö°æÁÈ¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿²Ö°æÁÈ¡£85Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎËö¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¨¡¨¡¡£