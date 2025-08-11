ÄÉÅé¡¡³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍýÁÛ¤ÎºÇ´ü¡É¡¡¼«¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ºÀÂ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÁòµ·¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤ò¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë°ìËë¤â
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÍ£°ì¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1968Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬8·î10Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÆþ±¡Àè¤ÎÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á76»î¹ç½Ð¾ì¡¢75ÆÀÅÀ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤ä»²±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ç¤Ï¶¯²½¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¤¹¤ë³øËÜ¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¼èºà
¡¡ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¤Î»ïÌÌ¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¾ï¤Ë»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î³øËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³øËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ü¥¯¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÀÂ¤Êý¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤´Î¾¿Æ¤ÎÏÃ¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤È¤âÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Êì¡Ê³øËÜ¥è¥·¥ñ¤µ¤ó¡Ë¤Ï90ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡Ê2003Ç¯1·î11Æü»àµî¡Ë¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ï¥¤¥«¥é¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£70ºÐ¤«¤éÆüËÜÉñÍÙ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥Ô¥¢¥¹¤¬Î®¹Ô¤ë¤È65ºÐ¤Ç¼ª¤Ë·ê¤ò¶õ¤±¤¿¤Û¤É¡£
¡¡80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥é¥áÆþ¤ê¤ÎÉþ¤ò¹¥¤ó¤ÇÃå¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤Î²ÈÆâ¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬ÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤Ï»ä¤ËÄºÂ×¤Í¡É¤È¸À¤¦¡£Éã¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¶á½ê¤ÎµÊÃãÅ¹¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È1Æü¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ç¯´ó¤ê¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¤è¤ê¥Ï¥¤¥«¥é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2002Ç¯Ëö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ø¹Ô¤¯»þ¤Ë¡¢¥³¥¿¥Ä¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤«¤é¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¿²¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤ÎÉÛÃÄ¤ÇÌ²¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤È³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ÞÎØÍ½Áª¤ËÃæÅì¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë´Ø¶õ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¹²¤Æ¤ÆÎ¾¿Æ¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈµßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ËÁòµ·¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÊì¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¡£Ëè·î1²ó¡¢¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤ØÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÍýÁÛ¤ÎºÇ´ü¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¡¦Àµºî¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¤Ï·õÆ»¤¬¶¯¤¯3ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¡£·Ù»¡´±¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢·³¿Í¤È¤·¤ÆÎ¦·³Ãæº´¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£Ëþ½£¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢»°É©½Å¹©µþÅÔÀ½ºî½ê¤ÎÀÄÇ¯³Ø¹»¤Î¶µ´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØ¶Ú¤Ï¥¹¥Ã¤¬¿¤Ó¡¢¿ÈÄ¹¤â175¥»¥ó¥Á¤¢¤Ã¤ÆÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤ÆÄ¹¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉã¤âÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤Ë95ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡Ê2004Ç¯1·î16Æü»àµî¡Ë¤·¤¿¡£Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉã¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Æ±µï¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤¬¡¢´è¤Ê¤Ë¡ÈÆ±µï¤Ï¤·¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ò¹¯¤Ê¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¡£¼«Í³¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡È¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Íè¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Ä«¿©¤Î»þ´Ö¤ËÍè¤¿¿¦°÷¤Ë¡Èº£¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç1»þ´Ö¸å¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤¤¡¢1»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡£¥Ü¥¯¤âÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÁ°Æü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤É¤³¤í¤«¡¢ÀöÂõ¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤¢¤ó¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯½Õ¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÆþ±¡¡£²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Ê¤¬¤éÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ»ï¤Î´ë²è¤Ç³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼«¿È¤ÎÁòµ·¤ÇÄ¤¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ö¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤ò¤ª¤¤¤Æ¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¤â¤¦40Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤¹¤ëÃË¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö·ò¤µ¤ó¤â»ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤Êý¤À¤«¤é¡¢Ä¤¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ñ¸þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆÁÀîµÈ½¡¤Î°á¾Ø¤ÇÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤ò¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÅú¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿±»ô¹îÏº¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë